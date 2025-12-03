خالد منتصر عن يوسف محمد: الطفل مات لكن اللامبالاة والإهمال عندنا لا يموتون

علق الدكتور خالد منتصر، على وفاة السباح يوسف محمد صاحب الـ12 عامًا، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة.

وكتب منتصر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “كارثة تستحق اقالة اتحاد السباحة بأكمله، ده يوسف محمد، طفل ١٢ سنة، مشترك في بطولة جمهورية، أثناء سباق خمسين متر الولد داخ، غرق في البيسين، السباق كان فيه عشرة، طلع تسعة بس، أنهوا السباق، ويوسف العاشر ما طلعش، ولا حد حس بيه”.

وتابع: “دي مسابقة جمهورية يا جماعة ، يعني حكام ومدربين وأبطال ومهرجان كبير، المهم اكتشفوه ازاي”.

وأكمل: “في السباق اللي بعده سباح حس به في قاع البيسين، تخيلوا بالصدفة، وكأن اللي ضايع ده كيس فيشار ولا فردة شراب”.

وتابع: “الإسعاف كان مجرد عربية حلوة وجميلة فيها فتيس ودركسيون لكن ما فيهاش جهاز انعاش قلب, حاجة بسيطة يا جماعه، مجرد سهو”.

واختتم: “الطفل مات اللّٰه يرحمه ويصبر أهله، لكن اللامبالاة والإهمال والتناحة والبرود عندنا خالدون لا يموتون”.

وجهت أسرة لاعب نادي الزهور يوسف محمدالذى توفى في حمام السباحة داخل استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، اتهامات لـ طاقم التحكيم ومنقذ حمام السباحة.

مفاجآت جديدة في وفاة لاعب نادي الزهور

حيث اتهمت أسرة لاعب نادي الزهور طاقم التحيكم ومنقذ حمام سباحة مجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم، من خلال عدم إنقاذه وتركه في المياه وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك.

كما اتهمت أسرة اللاعب يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، الذي توفى داخل أحد حمامات سباحة استاد القاهرة الدولي، رئيس اتحاد السباحة بالتسبب في وفاة نجلهم جراء الإهمال.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفى تعرض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 مترا، وسقط داخل المياه فور نهاية السباق.