التحريات تكشف تفاصيل وفاة لاعب نادي الزهور داخل ستاد القاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات وفاة اللاعب محمد يوسف لاعب نادي الزهور داخل حمام سباحة بمجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة.

تفاصيل وفاة لاعب داخل حمام السباحة بـ استاد القاهرة

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفي تعرض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 متر وسقط داخل المياه فور نهاية السباق.

كما تبين أنه رغم محاولات الإسعاف الأولية ونقل اللاعب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وجرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال لاعب نادي الزهور يوسف محمد بالغ من العمر 12 عاما متوفيا بإدعاء غرق في حمام سباحة داخل استاد القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن اللاعب كان مشاركا في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، واثناء تواجده في أحد حمامات السباحة سقط في المياه فجأة بعد تعرضه لإغماء وتوفى بعدها.