استغلت دخول صديقتها للولادة وسرقت مجوهراتها بالعجوزة

استغلت سيدة حالة صديقتها ودخولها لعملية ولادة وقامت بسرقة مشغولاتها الذهبية بعد الاستيلاء على مفتاح شقتها اثناء تواجدها معها بالمستشفى.

وحررت سيدة محضرا بقسم شرطة العجوزة تتهم به صديقتها بسرقة مجوهراتها اثناء ولادة طفلها بالمستشفى، تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته الى قيام المتهمة بنقل صديقتها إلى المستشفى بعدما استغاثت بها عندما فاجئتها آلام الولادة.

وأضافت التحريات أنه عقب دخول السيدة الحامل لغرفة العمليات اخذت صديقتها مفتاح شقتها وعادت إليها لتتمكن من سرقة مشغولاتها الذهبية حيث استولت على 5 سبائك ذهب وغويشتين وخاتمين و2 انسيال.

وعندما عادت السيدة لمنزلها اكتشفت اختفاء مجوهراتها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتمكنت من إعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.