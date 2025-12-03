4 عمال بمطعم شهير يستولون على متعلقات أجنبي بالشيخ زايد

كشفت مباحث الجيزة ملابسات استيلاء 4 عمال بمطعم في مدينة الشيخ زايد، على متعلقات أحد رواد المطعم من الأجانب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب أجنبي لسرقة متعلقاته داخل مطعم شهير بمدينة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات تبين أن 4 عمال بمطعم استولوا على المتعلقات الخاصة بمقدم البلاغ، عقب مغافلته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.