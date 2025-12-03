رئيس القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق بمشروعي “جنة” و”سكن مصر”

قام المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، صباح اليوم، بجولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة بمشروعي “جنة” و”سكن مصر” بالتجمع الثالث، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس حاتم بكر مدير إدارة الطرق بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف والتسويات ورفع كفاءة الأرصفة، موجهًا بضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية لضمان تحسين الحركة المرورية ورفع جودة المرافق بالمناطق المحيطة بالمشروعات السكنية.

أعمال الطرق الجارية بمشروع سكن مصر

كما تفقد أعمال الطرق الجارية بمشروع سكن مصر – أرض المعارض 2، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومهيأة لسكان المشروع.

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لجميع أعمال الطرق داخل التجمعات المختلفة، بما يضمن الارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لساكني المدينة.



