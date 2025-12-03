قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
رئيس القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق بمشروعي “جنة” و”سكن مصر”

جولة لرئيس جهاز القاهرة الجديدة
جولة لرئيس جهاز القاهرة الجديدة
آية الجارحي

قام المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، صباح اليوم، بجولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المحيطة بمشروعي “جنة” و”سكن مصر” بالتجمع الثالث، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالوهاب دردير نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس حاتم بكر مدير إدارة الطرق بالمدينة.

وخلال الجولة، تابع معدلات تنفيذ أعمال الرصف والتسويات ورفع كفاءة الأرصفة، موجهًا بضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية لضمان تحسين الحركة المرورية ورفع جودة المرافق بالمناطق المحيطة بالمشروعات السكنية.

أعمال الطرق الجارية بمشروع سكن مصر

كما تفقد أعمال الطرق الجارية بمشروع سكن مصر – أرض المعارض 2، حيث شدّد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومهيأة لسكان المشروع.

وأكد رئيس الجهاز استمرار المتابعة اليومية لجميع أعمال الطرق داخل التجمعات المختلفة، بما يضمن الارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لساكني المدينة.


 

