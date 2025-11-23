رئيس القاهرة الجديدة يبحث مع جمعية مطوري المدينة مستجدات مشروعات بيت الوطن

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات بيت الوطن داخل المدينة.

وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة على تعزيز التواصل المستمر مع شركاء التنمية،

شهد الاجتماع حضور كل من: وليد حميدة نائب رئيس الجهاز للقطاع العقاري، إنجي سمير نائب رئيس الجهاز لقطاع التراخيص والمشروعات، مديري الإدارة العقارية وإدارة التصالح بالجهاز.

وخلال اللقاء، استعرض المطورون عددًا من الملاحظات بإجراءات الحصول على تصاريح الحفر والتراخيص، وذلك في إطار القواعد المنظمة للعمل داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن الجهاز يعمل دائمًا على تسهيل الإجراءات بما لا يخل بالضوابط القانونية، وبما يضمن دفع حركة العمل داخل مختلف المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل جميع النقاط المطروحة ويجري حاليًا دراستها بشكل شامل من خلال الإدارات المختصة.

واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع جمعية المطورين، دعمًا للتعاون البنّاء، ولضمان تنفيذ مشروعات المدينة بالشكل الذي يليق بالقاهرة الجديدة وسكانها.