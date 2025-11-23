زد يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف في الشوط الأول

انهي نادي زد الشوط الأول من مباراته أمام كهرباء الإسماعيلية، متقدما بهدف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن البانوتي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

ويخوض كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فرج شيكا

خط الدفاع: حسن الشاذلي - محمد ياسين - كريم يحيى - محمد أوناجم

خط الوسط: عبد الفتاح شتا - سيف العجوز - يوسف جلال - علي سليمان - ماجد هاني

الهجوم: محمد شيكا

بينما يخوض زد، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق، سامح إبراهيم، رابيا وعبد الله بكري.

خط الوسط: محمود صابر وأحمد الصغيري وماتا ماجاسا.

خط الهجوم : شادي حسين، مصطفى سعد و عبد الرحمن البانوبي.