زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
أخبار البلد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.. تحديث لحظة بلحظة

عبد الفتاح تركي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 .. تواصل أسعار الذهب في مصر- في أحدث تحديث مسائي الأحد 23 نوفمبر 2025- التحرك بوتيرة مطّردة، وسط حالة واضحة من الترقّب في السوق المحلي نتيجة التذبذبات العالمية في سعر الأوقية، إلى جانب التحركات المستمرة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

سعر الذهب الآن

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 قرب مستوى 5450 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 6250 جنيهًا، وهو ما يعكس مدى تأثر السوق بأي تغيّر في العوامل الخارجية المؤثرة على تداولات المعدن النفيس.

واقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار الذهب

السوق المحلي بين ترقّب المستثمرين وقرارات الشراء الحذرة

على جانب آخر، سجّل الجنيه الذهب سعرًا يبلغ حوالى 43700 جنيه للبيع، مع وجود هامش بسيط بين سعرَي البيع والشراء في محلات الصاغة. 

وبدت الورش والمتاجر ملتزمة بتحديث الأسعار لحظة بلحظة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من يوم التداول، إذ يفضّل كثير من المتعاملين مراقبة السوق قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع؛ تحسّبًا لأي ارتدادات مفاجئة محتملة مع بداية تعاملات الغد.

نصائح للمشترين في ظل تقلبات السوق الحالية

رغم استقرار الأسعار نسبيًا خلال الساعات الماضية؛ فإن النصائح السائدة بين المتخصصين والمهتمين بالاستثمار في الذهب تركز على:

- أهمية إجراء مقارنة دقيقة بين أسعار المحلات المختلفة قبل الشراء.

- التحقق من السعر النهائي شاملًا المصنعية والنقش.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

كما يؤكد المتابعون أنّ الأسعار الحالية قابلة للتغير في أي لحظة، خصوصًا مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قوية قد تؤثر على أسعار الأوقية عالميًا أو على مستوى سعر الصرف محليًا.

ويرى البعض أنّ خيار الانتظار قد يكون مناسبًا لمن لا يستعجل الشراء، بينما يُنصح من يخطط للاقتناء بالشراء بحذر ودراسة دقيقة لحركة السوق لحظة بلحظة.

جدول أسعار الذهب في مصر الأحد 23 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تحركات محدودة، وفيما يلي قائمة الأسعار الآتية، كما وردت في التحديث المسائي الرسمي من السوق المحلي:

سعر الذهب عيار 24

بيع: 6257.25 ج.م
شراء: 6200 ج.م
التغير: صعود 5.75 ج.م

سعر الذهب عيار 22

بيع: 5735.75 ج.م
شراء: 5683.25 ج.م

سعر الذهب عيار 21

بيع: 5475 ج.م
شراء: 5425 ج.م

سعر الذهب عيار 18

بيع: 4692.75 ج.م
شراء: 4650 ج.م

سعر الذهب عيار 14

بيع: 3650 ج.م
شراء: 3616.75 ج.م

سعر الذهب عيار 12

بيع: 3128.5 ج.م
شراء: 3100 ج.م

سعر الذهب عيار 9

بيع: 2346.5 ج.م
شراء: 2325 ج.م
التغير: صعود 2.25 ج.م

ويواصل السوق المصري تفاعله مع المؤثرات الاقتصادية العالمية والمحلية، في وقت يشهد فيه المستثمرون والأفراد حالة من الحذر في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، انتظارًا لما قد تحمله الساعات المقبلة من تغيّرات في سعر الأوقية عالميًا أو في تحركات العملة المحلية أمام الدولار. 

ويؤكد مراقبون أنّ متابعة الأسعار بشكل مستمر والتأكد من السعر النهائي قبل الشراء يظلّان الخطوة الأهم لضمان قرار استثماري سليم في ظل الظروف الحالية.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر أسعار الذهب لحظة بلحظة سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الأحد 23 نوفمبر 2025 تحديث أسعار الذهب المسائي سعر الجنيه الذهب اليوم سوق الذهب في مصر أسعار الذهب الآن

