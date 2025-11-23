أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025.. تحديث لحظة بلحظة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 .. تواصل أسعار الذهب في مصر- في أحدث تحديث مسائي الأحد 23 نوفمبر 2025- التحرك بوتيرة مطّردة، وسط حالة واضحة من الترقّب في السوق المحلي نتيجة التذبذبات العالمية في سعر الأوقية، إلى جانب التحركات المستمرة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

سعر الذهب الآن

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 قرب مستوى 5450 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 6250 جنيهًا، وهو ما يعكس مدى تأثر السوق بأي تغيّر في العوامل الخارجية المؤثرة على تداولات المعدن النفيس.

السوق المحلي بين ترقّب المستثمرين وقرارات الشراء الحذرة

على جانب آخر، سجّل الجنيه الذهب سعرًا يبلغ حوالى 43700 جنيه للبيع، مع وجود هامش بسيط بين سعرَي البيع والشراء في محلات الصاغة.

وبدت الورش والمتاجر ملتزمة بتحديث الأسعار لحظة بلحظة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من يوم التداول، إذ يفضّل كثير من المتعاملين مراقبة السوق قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع؛ تحسّبًا لأي ارتدادات مفاجئة محتملة مع بداية تعاملات الغد.

نصائح للمشترين في ظل تقلبات السوق الحالية

رغم استقرار الأسعار نسبيًا خلال الساعات الماضية؛ فإن النصائح السائدة بين المتخصصين والمهتمين بالاستثمار في الذهب تركز على:

- أهمية إجراء مقارنة دقيقة بين أسعار المحلات المختلفة قبل الشراء.

- التحقق من السعر النهائي شاملًا المصنعية والنقش.

كما يؤكد المتابعون أنّ الأسعار الحالية قابلة للتغير في أي لحظة، خصوصًا مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قوية قد تؤثر على أسعار الأوقية عالميًا أو على مستوى سعر الصرف محليًا.

ويرى البعض أنّ خيار الانتظار قد يكون مناسبًا لمن لا يستعجل الشراء، بينما يُنصح من يخطط للاقتناء بالشراء بحذر ودراسة دقيقة لحركة السوق لحظة بلحظة.

جدول أسعار الذهب في مصر الأحد 23 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تحركات محدودة، وفيما يلي قائمة الأسعار الآتية، كما وردت في التحديث المسائي الرسمي من السوق المحلي:

سعر الذهب عيار 24

بيع: 6257.25 ج.م

شراء: 6200 ج.م

التغير: صعود 5.75 ج.م

سعر الذهب عيار 22

بيع: 5735.75 ج.م

شراء: 5683.25 ج.م

سعر الذهب عيار 21

بيع: 5475 ج.م

شراء: 5425 ج.م

سعر الذهب عيار 18

بيع: 4692.75 ج.م

شراء: 4650 ج.م

سعر الذهب عيار 14

بيع: 3650 ج.م

شراء: 3616.75 ج.م

سعر الذهب عيار 12

بيع: 3128.5 ج.م

شراء: 3100 ج.م

سعر الذهب عيار 9

بيع: 2346.5 ج.م

شراء: 2325 ج.م

التغير: صعود 2.25 ج.م

ويواصل السوق المصري تفاعله مع المؤثرات الاقتصادية العالمية والمحلية، في وقت يشهد فيه المستثمرون والأفراد حالة من الحذر في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، انتظارًا لما قد تحمله الساعات المقبلة من تغيّرات في سعر الأوقية عالميًا أو في تحركات العملة المحلية أمام الدولار.

ويؤكد مراقبون أنّ متابعة الأسعار بشكل مستمر والتأكد من السعر النهائي قبل الشراء يظلّان الخطوة الأهم لضمان قرار استثماري سليم في ظل الظروف الحالية.