سعر أشهر عيار ذهب في ختام تعاملات اليوم 23-11-2025

استمر استقرار سعر أشهر أعيرة الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 منذ بدء التداولات.

هدوء في سعر الجرام

وتعرض سعر الجرام لحالة من الهدوء والثبات بعد ساعات من هبوطه داخل محلات الصاغة وعلى مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5415 جنيه للبيع و 5465 جنيه للشراء

الذهب ينخفض

مع مرور ساعات قلائل من ختام تعاملات المسائية اليوم هبط سعر الذهب مقدار 10 جنيهات بعد زيادة استهلها بقيمة 15 جنيها.

تذبذب المعدن الأصفر

سجل سعر الذهب تذبذا علي مستوى تداولات الأسابيع الماضية بقيمة اقتربت من 500 جنيه على الأقل بمختلف الاعيرة الذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5415 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6188 جنيه للبيع و 6245 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5415 جنيه للبيع و 5465 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4641 جنيه للبيع و 4684 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3610 جنيه للبيع و 3643 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 43.32 ألف جنيه للبيع و 43.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4064 دولار للبيع و 4065 دولار للشراء

أداء عالمي باهت للمعدن الأصفر

لم تشهد المعادن النفيسة خلال الأسبوع زخمًا واضحًا، رغم التوترات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن إمكانية تخفيف السياسة النقدية. وشهد الذهب تحركات محدودة ضمن نطاق 100 دولار، بين مستوى دعم عند 4000 دولار ومقاومة قرب 4100 دولار، فيما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء.

وركز المستثمرون طوال الأسبوع على مشهد هيمنت عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والأسهم، بينما ظلت أعين الأسواق موجّهة نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتظار إشارة حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

بيانات أمريكية تُربك الأسواق

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له بعد الإغلاق الحكومي، كاشفًا عن إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزًا توقعات بلغت 50 ألفًا فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقتربًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وأعلن المكتب أن تقرير أكتوبر لن يُصدر بشكل منفصل، بل سيتم دمجه في تقرير نوفمبر المنتظر في 16 ديسمبر—أي بعد اجتماع الفيدرالي مباشرة.

وأدت البيانات إلى تحركات كبيرة في أداة CME FedWatch، لترتفع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 71% مقابل 31% فقط في بداية اليوم.

وجاءت تصريحات أعضاء الفيدرالي متباينة؛ إذ لمح كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض الفائدة على المدى القريب، بينما تبنت سوزان كولينز ولوري لوجان موقفًا أكثر تحفظًا، معتبرتين أن السياسة التقييدية لا تزال مناسبة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ثقة المستهلك وفق مؤشر جامعة ميشيغان إلى مستوى قريب من أدنى قراءة تاريخية، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى القصير والخمس سنوات.