سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الأحد 23-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يرتفع

وصل متوسط سعر الذهب داخل محلات الصاغة لزيادة بلغت 15 جنيه بالمقارنة بما كان عليه بنهاية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تراجعا على مدار الاسابيع القلائل الماضية ليفقد أكثر من 500 جنيه علي الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث سجله جرام الذهب نحو 5425 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6200 جنيه للبيع و 6257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5425 جنيه للبيع و 5475 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4650 جنيه للبيع و 4692 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3616 جنيه للبيع و 3650 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.4 ألف جنيه للبيع و 43.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4064 دولار للبيع و 4065 دولار للشراء

الذهب

الذهب عالميًأ

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم ، وذلك بعد أن أنهت الأوقية الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.5%، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وصعود الدولار، وتراجع رهانات المستثمرين على خفض وشيك في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، جاء ذلك وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

أداء عالمي باهت للمعدن الأصفر

لم تشهد المعادن النفيسة خلال الأسبوع زخمًا واضحًا، رغم التوترات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن إمكانية تخفيف السياسة النقدية. وشهد الذهب تحركات محدودة ضمن نطاق 100 دولار، بين مستوى دعم عند 4000 دولار ومقاومة قرب 4100 دولار، فيما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء.

وركز المستثمرون طوال الأسبوع على مشهد هيمنت عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والأسهم، بينما ظلت أعين الأسواق موجّهة نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتظار إشارة حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

