الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 قبل قرار البنك المركزي

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، قبل ساعات قليلة من اعلان بيان لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لحسم قرار سعر الفائدة.

يأتي هذا الهدوء النسبي بعد فترة من التذبذب الواضح التي مر بها المعدن الأصفر على مدار الأسابيع الماضية، وسط ترقب واسع من المتعاملين في السوق لما سيصدر عن المركزي وتأثيره المباشر على سعر الذهب اليوم.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب 

ظل سعر جرام الذهب بين صعود وهبوط منذ بداية الأسبوع، بعد موجة من التراجع فقد خلالها المعدن الأصفر ما بين 300 و500 جنيه على الأقل في الجرام من اعلى سعر سجله في اكتوبر وهو 5900 لعيار 21 .

 هذا الأداء المتباين يعكس حساسية حركة السوق لعوامل الاقتصاد والتغيرات الدولية، وهو ما جعل المتعاملين يترقبون توقيت اجتماع المركزي اليوم باعتباره نقطة تحول قد تعيد رسم منحنيات أسعار المعدن الثمين.

ارتفاع سعر الذهب اليوم 

شهدت الأسواق مساء اليوم ارتفاعًا جديدًا بقيمة 10 جنيهات في الجرام مقارنة بآخر تحديث قبل صدور بيان البنك المركزي بشأن الفائدة، وهو ما عزز توقعات بعودة سعر الذهب اليوم للاتجاه الصاعد. 

ويأتي هذا الارتفاع في توقيت بالغ الحساسية، إذ يسبق الإعلان عن قرار الفائدة بساعات، ما يضيف مزيدًا من الترقب إلى المشهد الاقتصادي.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر 

شهدت الأعيرة تحركًا واضحًا بعدما ارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 10 جنيهات، وجاءت الأسعار المحدثة كالتالي بالنسبة للشراء والبيع داخل السوق:

- بلغ سعر عيار 24 نحو 6251.5 جنيه للبيع و6194.25 جنيه للشراء، وهو العيار الأعلى قيمة والأكثر نقاءً في السوق المصرية، ما يجعل تحركاته مؤشرًا مهمًا على اتجاه السوق ككل.
-  وسجل عيار 22 نحو 5730.5 جنيه للبيع و5678 جنيهًا للشراء، ليواصل تحركه الهادئ المتماشي مع بقية الأعيرة الأخرى.
-  ووصل عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا إلى 5470 جنيهًا للبيع و5420 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة تعكس تأثير ارتفاع سعر الذهب اليوم داخل السوق.
-  كما بلغ عيار 18 نحو 4688.5 جنيه للبيع و4645.75 جنيه للشراء، وهو العيار الذي يشهد طلبًا متزايدًا بسبب سعره المتوسط مقارنة ببقية الأعيرة.
-  وسجل عيار 14 نحو 3646.75 جنيه للبيع و3613.25 جنيه للشراء، بينما وصل عيار 12 إلى 3125.75 جنيه للبيع و3097.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

بلغ سعر الجنيه الذهب بعد التحديث نحو 43760 جنيهًا للبيع و43360 جنيهًا للشراء، مدفوعًا بارتفاع سعر الذهب اليوم في الأعيرة المتداولة.

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت أوقية الذهب 4090.14 دولار للبيع مقابل 4089.77 دولار للشراء، بتراجع طفيف بلغ 3.25 دولار، يعكس حالة الترقب في الأسواق العالمية لقرار الفيدرالي الأمريكي وعدد من البيانات الاقتصادية المرتقبة.

الذهب عالميًا.. تحركات محدودة وانتظار الفيدرالي

شهدت السوق العالمية تحركات محدودة للمعدن الأصفر، مع ميل طفيف للهبوط، في ظل انتظار البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. 

وبحسب تقارير متخصصة في أسواق الذهب، استمرت حالة الحذر بين المستثمرين، خاصة بعد التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، حيث فقدت الأسعار محليًا نحو 110 جنيهات بينما هبطت الأوقية عالميًا بنحو 85 دولارًا. 

هذه التطورات تضيف مزيدًا من الاهتمام بمتابعة سعر الذهب اليوم داخل الأسواق المصرية والعالمية على حد سواء.

ترقب السوق لقرار البنك المركزي

تسود حالة من الترقب الشديد بين التجار والمستثمرين قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم، خاصة مع تأثير قرار الفائدة المباشر على سعر الذهب اليوم.

وتشير التوقعات إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سواء بالرفع أو الخفض سيترك أثرًا  واضحًا على السوق.

توقعات ما بعد اجتماع الفائدة

يرى خبراء سوق الذهب أن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالتقلبات السعرية، وأن قرار المركزي سيحدد الاتجاه العام لحركة الأسعار. 

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

