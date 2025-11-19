قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر ختام التعاملات المسائية

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، ختام  التعاملات المسائية اليوم الأربعاء  19 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today ،ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع الذهب في مصر اليوم الأربعاء 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 الأكثر انتشارًا إلى 5725  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5465  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4685 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3645 جنيهًا . 

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم 3125 جنيهًا. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 43720 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في السوق المحلي

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 194265جنيه.

سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4073.70 جنيه.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

