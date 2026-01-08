قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لقاء سويدان تتصدر تريند جوجل بعد إعلان إصابتها بالعصب السابع

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
أوركيد سامي

تصدرت الفنانة لقاء سويدان مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها.


ووجهت لقاء سويدان الشكر لكل من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية، قائلة: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي، وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء».
وأكدت سويدان أنها حرصت على الظهور أمام جمهورها دون خجل، رغم نصائح البعض بعدم الظهور على الهواء في هذه الحالة، موضحة: «حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري، وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده، لكني أصريت على الظهور».
وأضافت: «الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، وإحنا عندنا مشاكل حياتية ومشاكل صحية كثيرة».
وكشفت لقاء سويدان عن أسباب إصابتها، مشيرة إلى أنها جاءت نتيجة حالة نفسية سيئة وضغوط عصبية استمرت لفترة طويلة، إلى جانب تعرضها لحملات تشويه، قائلة: «مرت عليا لحظات مرض وضعف ويأس، وأُصبت بالعصب السابع بسبب ضغط عصبي شديد، خاصة بعد حملات تشويه من ناس كنت بعتبرهم قريبين وأصدقاء».


ويأتي تفاعل الجمهور الواسع مع تصريحات لقاء سويدان تعبيرًا عن دعمهم وتعاطفهم معها، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

https://youtube.com/shorts/Wl_fQ0pkWqE?si=74UWxWX6U9bZ8W7H

https://youtube.com/shorts/LL7CkNIEVIQ?si=vqG9B2-9HOdoXSM_

https://youtube.com/shorts/9sASxT6Y9ro?si=NMNiCGUFE-qD2Xer

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

