لقاء سويدان تتصدر تريند جوجل بعد إعلان إصابتها بالعصب السابع

تصدرت الفنانة لقاء سويدان مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها إصابتها بالعصب السابع، وذلك خلال ظهورها على الهواء في برنامجها.



ووجهت لقاء سويدان الشكر لكل من سأل عنها واطمأن على حالتها الصحية، قائلة: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا في مرضي، وبشكر جمهوري على دعائهم لي وتمنياتهم لي بالشفاء».

وأكدت سويدان أنها حرصت على الظهور أمام جمهورها دون خجل، رغم نصائح البعض بعدم الظهور على الهواء في هذه الحالة، موضحة: «حبيت أظهر الجانب الإنساني من حياتي لجمهوري، وفيه ناس قالتلي متطلعيش هوا بالشكل ده، لكني أصريت على الظهور».

وأضافت: «الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، وإحنا عندنا مشاكل حياتية ومشاكل صحية كثيرة».

وكشفت لقاء سويدان عن أسباب إصابتها، مشيرة إلى أنها جاءت نتيجة حالة نفسية سيئة وضغوط عصبية استمرت لفترة طويلة، إلى جانب تعرضها لحملات تشويه، قائلة: «مرت عليا لحظات مرض وضعف ويأس، وأُصبت بالعصب السابع بسبب ضغط عصبي شديد، خاصة بعد حملات تشويه من ناس كنت بعتبرهم قريبين وأصدقاء».



ويأتي تفاعل الجمهور الواسع مع تصريحات لقاء سويدان تعبيرًا عن دعمهم وتعاطفهم معها، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية.

https://youtube.com/shorts/Wl_fQ0pkWqE?si=74UWxWX6U9bZ8W7H

https://youtube.com/shorts/LL7CkNIEVIQ?si=vqG9B2-9HOdoXSM_

https://youtube.com/shorts/9sASxT6Y9ro?si=NMNiCGUFE-qD2Xer