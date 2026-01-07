سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏.

وتتوفر فورد فوكس ‏موديل 2017‏، بخيارين للمحركات في الأسواق العالمية؛ الأول محرك 4 أسطوانات سعة 2.0 لتر يولد قوة 160 حصانا، والثاني محرك "EcoBoost" اقتصادي سعة 1.0 لتر يولد 123 حصانا.

وتتصل هذه المحركات إما بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع تميزها بكفاءة جيدة في استهلاك الوقود تصل إلى 6.5 لتر لكل 100 كم على الطرق السريعة.

تتمتع السيارة فورد فوكس ‏موديل 2017‏، بتصميم خارجي ديناميكي يتوفر بنسختي السيدان والهاتشباك، وتشتهر بتجربة قيادة ممتعة بفضل نظام التعليق المرن والثبات العالي عند المنعطفات.

أما من الداخل، فالمقصورة مزودة بتقنيات عملية مثل نظام "SYNC" للترفيه، مع مقاعد مريحة وتجهيزات أمان تشمل وسائد هوائية متعددة ونظام مراقبة ضغط الإطارات بشكل قياسي.

أما عن سعر السيارة فورد فوكس ‏موديل 2017‏ ‏، فيتراوح ما بين 520 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه في سوق المستعمل، على حسب الحالة الفنية للسيارة.