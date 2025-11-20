سعر الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4705 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5490 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6275 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43920 جنيها.