سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today ، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 الأكثر انتشارًا إلى 5725 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5465 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4685 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3645 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 3125 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 43720 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب في السوق المحلي

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 194265جنيها.

سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4073.70 جنيه.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.