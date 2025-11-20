الذهب يواصل الصعود.. وهذه قيمة عيار 21

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

- عيار 24 يسجل 6251جنيها



- عيار 21 يسجل 5470 جنيها



- عيار 18 يسجل 4689 جنيها

-

الجنيه الذهب 43760 جنيها

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.