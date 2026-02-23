عائشة بن أحمد عن حبها للقطط: بيحسوا بيا

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد فيديو جديد لها من أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

عائشة بن أحمد

وظهرت عائشة في الفيديو رفقة قطة من الشوارع، قائلةً: "بيحسوا بيا".

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس أصعب المشاهد التي جسدتها منذ بداية مشوارها الفني.

وقالت عائشة بن أحمد، لـ صدى البلد، إن مسلسل لعبة نيوتن، به مشهد صعب حينما اكتشفت خلال أحداث المسلسل أنها لن تُشفى من مرضها، وعلقت: «ده كان أصعب مشهد ليا لأن بابا في الوقت ده كان عيان برضو فتأثرت بالمشهد قوي».

أعمال عائشة بن أحمد

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، للفنان أحمد مكي.