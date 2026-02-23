في عيد ميلادها.. قصة حلا شيحة مع الحجاب وأزواجها

تحتفل اليوم الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 23 فبراير 1979، ودائما ما تثير حلا شيحة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بداية من أول إعلان اعتزالها الفن وارتداء الحجاب ثم عودتها للفن مرة أخرى بعد 12 عاما من الاعتزال وخلع الحجاب حتى زواجها من الداعية معز مسعود والهجوم على الفنان تامر حسنى وتبرأها من الفن.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة حلا شيحة.

بدايات حلا شيحة الفنية

كانت حلا شيحة الفنية في عام 1999 من خلال مسلسل "كلمات" مع "حسين فهمي" ومن إخراج "تيسير عبود".

أول أدوارها السينمائية كانت في عام 2000 من خلال فيلم "ليه خلتني أحبك"، مع منى زكي، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ورجاء الجداوي ومن إخراج ساندرا نشأت.

وفي عام 2001 قامت حلا شيحة ببطولة فيلم "السلم والثعبان" مع هاني سلامه وأحمد حلمي ومن إخراج طارق العريان، وحقق الفيلم نجاحا ملحوظا، ومن هنا ابتدت نقطة التحول في حياة حلا شيحة الفنية من خلال هذا الفيلم.

وفي عام 2002 شاركت في فيلم "سحر العيون" مع عامر منيب، نيللي كريم، محمد لطفي وحسن حسني، وفي نفس العام شاركت ايضا في بطولة فيلم "تايه في امريكا" مع خالد النبوي، محمد لطفي وإيمان.

شاركت حلا شيحة في عام 2002 بفيلم ثالث وهو الفيلم الشهير "اللمبي"، مع محمد سعد، حسن حسني وعبلة كامل، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا، ويعد من أهم الأفلام الكوميدية.

حلا شيحة ترتدى الحجاب

في عام 2003، قرت حلا شيحة ارتداء الحجاب للمرة الأولى وذلك بعدما راودتها العديد من "الكوابيس"، ولكن سرعان ما تراجعت عنه، وعادت للتمثيل، وشاركت عام 2004 في فيلم "عريس من جهه أمنية" مع النجم الكبير "عادل إمام"،وحقق الفيلم نجاحا واسعا عند عرضه.

وفي عام 2005 شاركت حلا شيحة بطولة فيلم "أريد خلعا" مع أشرف عبد الباقي، وفي نفس العام شاركت أيضا في فيلم "غاوي حب" مع المطرب محمد فؤاد ورامز جلال، وكان هذا آخر ظهور فني لها قبل ارتداء الحجاب للمرة الثانية وكان ذلك في عام 2005 بعدما طاردتها "كوابيس يوم القيامة" مرة أخرى، وفي هذا الوقت كانت حلا شيحة قد أصبحت إحدى ممثلات الصف الأول في مصر.

وبالفعل شاركت حلا شيحة في فيلم " كامل الأوصاف" في عام 2006 بالحجاب، مع الفنان الراحل عامر منيب، علا غانم، حسن حسني، ورجاء الجداوي.

ابتعدت حلا شيحة عن الأضواء والتمثيل، بعد التزامها الديني وارتدائها الحجاب في عام 2007، أتبعته بزواجها من شاب يحمل الجنسية الكندية كان قد أشهر إسلامه قبل زواجهما ب 4 سنوات، ويدعى يوسف هيرسن، وأنجبت منه ابنتين هما خديجة وهنا.

وقالت حلا شيحة إن قرار اعتزالها نهائيًا، مشيرة إلى أن ارتداءها الحجاب جاء عن قناعة شديدة، وأنها نادمة على المشاركة في بعض الأفلام، والتي تتمنى حذفها تمامًا من تاريخها.

زيجات حلا شيحة

كانت أول زيجات حلا شيحة في عام 2004،من الفنان هانى عادل إلا أنه بعد عقد قرانهم، وقبل حفل الزفاف فوجئ الجمهور بانفصل حلا شيحة وهاني عادل، ووقتها أوضح هاني عادل إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.

ثم تزوجت حلا شيحة من يوسف هاريسون بعد انفصالها من هاني عادل، واستمرت زيجتهم 12 عاماً إلا أنهم أنفصلوا.

وكانت الزيجة الثالثة للفنانة حلا شيحة من الداعية معز مسعود بعد وأحدثت ضجة كبيرة بهذه الزيجة غير المتوقعة، خاصة وأنها جاءت بعد إعلان طلاقها رسمياً من زوجها الكندي، وتسبب الأمر في هجوم واسع وقتها على معز مسعود نظرا لزيجاته المتعددة.

عودة حلا شيحة للفن

قررت حلا شيحة في عام 2018 خلعها للحجاب وعودتها إلى مصر للتمثيل مرة أخرى، وكان ذلك بعد انقطاع دام حوالي 12 عاما.

كان أول ظهور لها بعد خلعها للحجاب والعودة للتمثيل هو مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان وماجد المصرى.

وفي رمضان 2020 قامت حلا شيحة ببطولة مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وقامت أيضا في نفس العام بمشاركة المطرب تامر حسني في فيلم “مش أنا”.

في هذا العام 2021 ارتدت حلا شيحة الحجاب للمرة الثالثة وذلك بعد زواجها من الداعية "معز مسعود" حيث نشرت حلا شيحة، عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس وتعد المرة الثانية التى تظهر فيها حلا شيحة بالحجاب بعد زواجها من معز مسعود، حيث كانت المرة الأولى أثناء عقد قرانهما.

أزمة حلا شيحة وتامر حسنى

وفي آخر أزماتها، هاجمت حلا شيحة تامر حسني بسبب فيلم مش أنا، بعدما نشر تامر حسنى مقطع فيديو تضمن لقطات رومانسية بينهما ضمن أحداث الفيلم، وقالت حلا شيحة:"انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي".

وعبرت حلا شيحة عن غضبها الشديد من قيام تامر حسني بالترويج لأحدث أفلامه وكتبت: "احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة و النجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".