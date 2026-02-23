قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة عمل بدر نوفل مع المخابرات وصداقته للزعيم

بدر نوفل
بدر نوفل
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان بدر نوفل والذى قدم عددا من الأدوار الثانوية، ورغم ذلك؛ إلا أنه استطاع أن يلفت الأنظار إليه بقوة من خلال هذه الأدوار.

ونرصد فى السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنان الراحل بدر نوفل.

معلومات عن بدر نوفل 

اسمه محمد بدر الدين أحمد نوفل، واسم الفني بدر نوفل.

ولد في مثل هذا اليوم 23 فبراير من عام 1929.

تخرج نوفل في كلية الشرطة وتدرج في العمل كضابط، لكنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليتخرج عام 1951، وعمل بجانب التمثيل، في جهاز المخابرات العامة.

مشوار بدر نوفل الفني 

بدأ حياته المهنية كممثل عام 1957 في فيلم (سجين أبو زعبل)، لكن معرفة الجمهور به جاءت مع فيلم (الرجل الثاني) مع رشدي أباظة في عام 1959.

قدم نوفل أشهر أدواره "أبو الليل" في فيلم حمل الاسم نفسه، وكان الفيلم يتناول قصة رجل يرهب الناس في قرية بسيطة لكن هناك نقطة ضعف وحيدة في حياته وهي "ضحى" التي يحبها، الفيلم قصة وسيناريو وحوار كامل عبدالسلام، وعدلي المولد، إخراج، حسام الدين مصطفى، وبطولة سامية جمال، وأحمد رمزي، ومحمود المليجي.

برز نوفل في عدة أعمال مسرحية مهمة مثل: (حكاية جواز) 1966، (شاهد ما شفش حاجة) 1976 بدور المحامي ، (سك على بناتك) 1980 بدور المدرس المتصابي التي تخطط الابنة الصغري "شيريهان" للإيقاع به، ومسرحية (الواد سيد الشغال) في دور خال مغاوري، 1993.

جمعته علاقة صداقة بالفنان عادل إمام؛ إذ جسد معه عددا كبيرا من الأعمال منها فيلم المتسول"، و"الواد سيد الشغال"، و"شاهد ما شفش حاجة".

قدم طوال مشواره الفني قرابة 180 عملا فنيا بين المسرح والتلفزيون والسينما.

ألَّف 3 أعمال، حيث كتب قصة وسيناريو وحوار فيلم "جواز مع سبق الإصرار"، عام 1987 بطولة حاتم ذو الفقار، وسناء يونس، وفريدة سيف النصر، إخراج كمال عيد، وفيلم "البدوية العاشقة" عام 1963 إخراج نيازي مصطفى، بطولة كمال الشناوي، وسميرة توفيق، ونجوى فؤاد، وفيلم "الجاسوس"، عام 1964 بطولة فريد شوقي وعادل أدهم.

توفى الفنان الكبير بدر نوفل بالقاهرة في 13 أكتوبر 2000، عن عمر ناهز 71 عاما.

بدر نوفل الفنان بدر نوفل أعمال بدرنوفل أفلام بدر نوفل ذكرى ميلاد بدر نوفل

