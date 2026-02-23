محمد عبد المنصف بعد طلاقه: صعب أعتذر لإيمان.. وبخاف جدا من إحساس الذنب

تحدث محمد عبد المنصف عن كواليس علاقته بإيمان، مؤكدًا أن مسألة الاعتذار ليست سهلة بالنسبة له.

قال محمد عبد المنصف: صعب أعتذر لإيمان، لأن الموضوع فيه جزء كبير من الاعتذارات، مشيرًا إلى أنه يخاف بشدة من الشعور بالذنب إذا أحسّ أنه ظلم أحدًا.

وأضاف عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج «ورا الشمس» تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أن الخلاف الذي وقع بينهما انتهى بشكل محترم، موضحًا: «حصل اختلاف وطلعنا بشكل مؤدب وفي احترام، ومفيش أي ألفاظ.

كما شدد على احترامه لرغبتها في عدم الظهور إعلاميًا أو تصدّر المشهد، مؤكدًا أنها لا ترغب في تضخيم الأمر أو تكبير الموضوع.