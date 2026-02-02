أناقة ورشاقة| عائشة بن أحمد تخطف القلوب بإطلالة رياضية لافتة

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد علي جمهورها إطلالة رياضية جريئة، نالت إعجاب جمهورها عبر عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت بإطلالة كاجوال رياضية جريئة، ارتدت خلالها طقمًا رياضيًا باللون الوردي الفاتح، ونسقته مع حذاء رياضي ونظارة شمسية، نالت اعجاب متابعيها.

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد، كواليس أصعب المشاهد التي جسدتها منذ بداية مشوارها الفني.

وقالت عائشة بن أحمد، في تصريح لموقع صدى البلد، إن مسلسل لعبة نيوتن، به مشهد صعب حينما اكتشفت خلال أحداث المسلسل أنها لن تُشفى من مرضها، وعلقت: «ده كان أصعب مشهد ليا لأن بابا في الوقت ده كان عيان برضو فتأثرت بالمشهد قوي».

أعمال عائشة بن أحمد

يُذكر أن عائشة بن أحمد كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «الغاوي»، للفنان أحمد مكي.