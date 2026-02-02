قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5% والأسواق المصرية تترقب.. إليك أسعار الذهب اليوم

خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5%… والأسواق المصرية تترقب
خسائر حادة للذهب عالميًا تتجاوز 5%… والأسواق المصرية تترقب

شهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم، تراجعًا قويًا تجاوز 5%، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية للمعدن النفيس خلال الأشهر الأخيرة، حيث هبط سعر الأوقية إلى نحو 4609.20 دولار، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل ضغوط متزايدة على أسواق المعادن، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي، ما دفع عددًا من المستثمرين إلى التخارج من الذهب وتقليص مراكزهم الاستثمارية، في إطار توجه عام للحد من المخاطر داخل الأسواق المالية.

الفضة والنفط في مسار هابط

وسجلت أسعار الفضة تراجعًا حادًا تجاوز 10% في أحدث التعاملات، لتصل إلى 76.04 دولار للأوقية، متأثرة بحالة التقلبات العالمية وضعف شهية المستثمرين تجاه المعادن.

كما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3%، وسط تطورات سياسية واقتصادية، أبرزها استمرار الحديث عن توجهات أمريكية نحو إبرام اتفاق مع إيران، ما انعكس سلبًا على أسعار الخام.

قوة الدولار تضغط على الذهب

ويرى محللون أن الارتفاع المتواصل في مؤشر الدولار شكّل عامل ضغط رئيسي على أسعار الذهب، خاصة مع ارتباط المعدن الأصفر بعلاقة عكسية مع العملة الأمريكية، فضلًا عن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن في الأجل القصير.

استقرار نسبي في السوق المصرية

محليًا، وعلى الرغم من التراجع الحاد في الأسعار العالمية، حافظت أسعار الذهب في السوق المصرية على استقرار نسبي مقارنة بتعاملات الأمس، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتوازن العرض والطلب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6745 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 7710 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5785 جنيهات.

الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 53960 جنيهًا، وسعر وقية الذهب 239765 جنيهًا، وسط حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين، انتظارًا لاتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات وتحليلات

ويتوقع خبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، بين محاولات محدودة للتعافي من جهة، واستمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وتشديد السياسات النقدية من جهة أخرى، ما يدفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات أكثر تحفظًا في قراراتهم الاستثمارية.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اسعار الذهب عالميا اسعار الذهب في مصر

