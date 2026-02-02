ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يعزز الصدارة وريال مدريد يواصل الضغط

تختتم منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، اليوم، الإثنين، بمواجهة إشبيلية وريال مايوركا.

وكانت الجولة شهدت عددًا من المباريات المهمة، أبرزها مواجهة أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، التي أُقيمت مساء السبت.

واكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي أمام ليفانتي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، ويستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

ونجح برشلونة في تحقيق فوز ثمين على حساب إلتشي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تناوب على التسجيل كل من لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد، ليواصل الفريق الكتالوني تربعه على صدارة جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى، حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، بعدما حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي أُقيمت مساء الأحد، ليواصل ملاحقته لبرشلونة في سباق القمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 22:

1- برشلونة: 55 نقطة

2- ريال مدريد: 54 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 45 نقطة

4- فياريال: 42 نقطة

5- ريال بيتيس: 35 نقطة

6- إسبانيول: 34 نقطة

7- سيلتا فيجو: 33 نقطة

8- ريال سوسيداد: 28 نقطة

9- أوساسونا: 26 نقطة

10- ألافيس: 25 نقطة

11- أتلتيك بلباو: 25 نقطة

12- جيرونا: 25 نقطة

13- إلتشي: 24 نقطة

14- إشبيلية: 24 نقطة

15- فالنسيا: 23 نقطة

16- خيتافي: 23 نقطة

17- رايو فاليكانو: 22 نقطة

18- ريال مايوركا: 21 نقطة

19- ليفانتي: 18 نقطة

20- ريال أوفييدو: 16 نقطة.