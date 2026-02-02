قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يعزز الصدارة وريال مدريد يواصل الضغط

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

تختتم منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، اليوم، الإثنين، بمواجهة إشبيلية وريال مايوركا.

وكانت الجولة شهدت عددًا من المباريات المهمة، أبرزها مواجهة أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، التي أُقيمت مساء السبت.

واكتفى أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبي أمام ليفانتي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، ويستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

ونجح برشلونة في تحقيق فوز ثمين على حساب إلتشي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تناوب على التسجيل كل من لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد، ليواصل الفريق الكتالوني تربعه على صدارة جدول الترتيب.

وفي مباراة أخرى، حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1، بعدما حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي أُقيمت مساء الأحد، ليواصل ملاحقته لبرشلونة في سباق القمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 22:

1- برشلونة: 55 نقطة

2- ريال مدريد: 54 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 45 نقطة

4- فياريال: 42 نقطة

5- ريال بيتيس: 35 نقطة

6- إسبانيول: 34 نقطة

7- سيلتا فيجو: 33 نقطة

8- ريال سوسيداد: 28 نقطة

9- أوساسونا: 26 نقطة

10- ألافيس: 25 نقطة

11- أتلتيك بلباو: 25 نقطة

12- جيرونا: 25 نقطة

13- إلتشي: 24 نقطة

14- إشبيلية: 24 نقطة

15- فالنسيا: 23 نقطة

16- خيتافي: 23 نقطة

17- رايو فاليكانو: 22 نقطة

18- ريال مايوركا: 21 نقطة

19- ليفانتي: 18 نقطة

20- ريال أوفييدو: 16 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة أتلتيكو مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان

محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلا رمضان» داخل الداون تاون بحي العرب

رفع مخلفات

محافظة الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات ورتش من أرض أبو عبيدة بحي جنوب

الليلة.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني

الليلة.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني

بالصور

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد