خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، مفاجأة بشأن نادي بيراميدز في دور المجموعات.

نادي بيراميدز

وكتب خالد طلعت ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات من بين 32 فريق مشاركين سواء في بطولة دوري أبطال أفريقيا او بطولة كاس الكونفيدرالية".

و أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نادي بيراميدز بموعد وحكام مباراة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز، نظيره ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء الأحد 8 فبراير الجاري على استاد جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا.

ويدير المباراة طاقم حكام تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه أيمن إسماعيل المساعد الأول، وأحمد ضحوي المساعد الثاني، ونضال بن لطيف الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة بكاري جامي من جامبيا، ومراقب أداء الحكام رونالد دانون من كوت ديفوار، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أولاجيري من نيجيريا.