أصل الحكاية

صراع الأولويات في الفضاء.. مهمة «أرتميس 2» تربك جدول الرحلات المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

في مشهد نادر بتاريخ الرحلات الفضائية المأهولة، تواجه وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» معادلة معقدة تجمع بين طموحات العودة إلى القمر ومتطلبات تشغيل محطة الفضاء الدولية، وسط ضغوط الوقت والطقس والموارد المشتركة.

أسبوع واحد فقط يفصل بين مهمتين مأهولتين، لكن أي تأخير بسيط قد يعيد رسم جدول الإطلاقات الفضائية بالكامل.

أولوية القمر تضغط على جدول المدار الأرضي

تتمحور الأزمة حول مهمة «أرتميس 2» (Artemis 2)، أول رحلة مأهولة تدور حول القمر منذ أكثر من نصف قرن، والتي تمثل خطوة محورية في برنامج الولايات المتحدة لإعادة البشر إلى سطح القمر.

ومن المقرر، وفق أقرب تقدير، إطلاق المهمة في 8 فبراير 2026، وهي تتطلب حشدا واسعا من الموارد البشرية والتقنية واللوجستية، من صاروخ الإطلاق العملاق إلى سفن الإنقاذ العسكرية المنتشرة في المحيطات تحسبا لأي طارئ.

في المقابل، كان من المفترض أن تكون مهمة «كرو-12» التابعة لشركة «سبيس إكس» رحلة اعتيادية لنقل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، إلا أن عودة طارئة لطاقم «كرو-11» في 15 يناير بسبب مشكلة طبية غير معلنة قلبت المعادلة.

تزاحم غير مسبوق في جدول الإطلاقات

دفعت الحاجة إلى استمرار الوجود البشري على متن محطة الفضاء الدولية «ناسا» إلى تقديم موعد «كرو-12»، ما أدخل المهمتين في مسار زمني متزاحم بشكل غير مسبوق.

ومع اشتراك الرحلتين في موارد حساسة مثل فرق الطوارئ وغرف تجهيز الرواد وسفن الاسترداد، يصبح تنفيذ الإطلاقين بفارق زمني قصير مهمة شبه مستحيلة.

الطقس يضيف عامل خطر جديد

يزداد المشهد تعقيدًا مع موجة برد قطبية غير معتادة تضرب ساحل فلوريدا، حيث تُنفّذ الإطلاقات الفضائية.

فالحرارة المنخفضة والظروف الجوية القاسية تجعل أي هامش زمني ضيق مخاطرة حقيقية، خصوصًا في ظل الحساسية العالية للصواريخ والأنظمة الأرضية.

قرار واحد قد يؤجل كل شيء

تؤكد «ناسا» أن مهمة «كرو-12» أصبحت في وضع الانتظار، إذ يعتمد موعد إطلاقها على نتائج اختبار التزود بالوقود لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي «إس إل إس» (SLS) الخاص بـ«أرتميس 2» فإذا نجح الاختبار وانتقلت المهمة إلى مرحلة الاستعداد النهائي، فسيُرحّل إطلاق «كرو-12» إلى ما بعد 19 فبراير 2026.

أما إذا تعثرت الاختبارات واحتاجت إلى إعادة، فقد تحصل الرحلة على فرصة الإقلاع في 11 أو 12 فبراير.

بين المجد القمري واستمرارية المحطة
هذا التزاحم يعكس مفارقة لافتة في تاريخ الفضاء الأميركي؛ فبدلًا من نقص الرحلات، تواجه «ناسا» ازدحامًا غير مسبوق في المهمات.

ومع ذلك، يبقى القرار واضحًا أولوية العودة إلى القمر تتقدم على كل شيء، حتى لو كان الثمن تأجيل رحلة حيوية إلى المدار الأرضي المنخفض.

تأجيل بسبب البرد القارس

وفي تطور إضافي، اضطرت «ناسا» إلى تأجيل الاختبار النهائي لصاروخ «أرتميس» بسبب توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر في موقع الإطلاق، حيث تم إلغاء اختبار تزويد الصاروخ البالغ طوله 98 مترًا بالوقود بسبب الطقس البارد المتوقع.

تقف «ناسا» أمام لحظة دقيقة على حافة المخاطر، حيث يتطلب كل قرار موازنة صارمة بين الطموح التاريخي والسلامة التشغيلية، فيما قد يحدد أسبوع واحد فقط ملامح مستقبل الاستكشاف البشري للفضاء.

