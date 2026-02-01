انطلاق أولى رحلات إيركايرو من مطار العاصمة الجديدة لنقل المعتمرين| صور

شهد مطار العاصمة الدولي اليوم انطلاق، أولى الرحلات التابعة لشركة إير كايرو، الذراع الاقتصادي منخفض التكاليف لوزارة الطيران المدني، إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة ، في خطوة تعكس الدور المستهدف للمطار بما يدعم العوائد الاقتصادية لقطاع الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المطارات الجديدة، وتحقيق التكامل بينها داخل منظومة النقل الجوي، بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية من وإلى العاصمة الجديدة، ولتخفيف الضغط التشغيلي عن المطارات المحورية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي.

ويُعد تشغيل رحلات جديدة لـ إيركايرو من مطار العاصمة الدولي إضافة لتشغيلها الحالى من المطارات المصرية الأخرى ، في ظل ما يتمتع به المطار من بنية تحتية متطورة، وإمكانات تشغيلية عالية، وموقع استراتيجي يخدم العاصمة الجديدة والمحافظات القريبة ، بما يوفر سهولة الوصول ويعزز من كفاءة التشغيل.

وأقلعت الرحلة المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهى من طراز الايرباص ٣٢٠ وعلى متنها 160 راكبا ، إيذانًا ببدء التشغيل المنتظم من مطار العاصمة الدولي بواقع 6 رحلات أسبوعيًا، بما يسهم في تنويع نقاط التشغيل وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات التشغيلية للمطارات المصرية، خاصة خلال مواسم الذروة.

ويأتي تشغيل هذه الرحلات بالتعاون مع شركة إيركايرو، في إطار نموذج تكاملي يربط بين جاهزية المطارات الحديثة وتوسعات شركات الطيران المصرية ، بما يدعم تقديم خدمات سفر مُيسّرة ويعزز الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن تشغيل رحلات اير كايرو من مطار العاصمة الدولي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المطارات الحديثة وتسهيل حركة السفر ، بما يعكس جودة الخدمات والجاهزية التشغيلية للمطارات المصرية.

وتم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة النقل الجوي وتحقيق التشغيل المستدام.

ونظّمت إدارة العلاقات العامة بمطار العاصمة الدولي استقبالًا خاصًا لركاب الرحلة، و تسهيل إجراءات السفر وتقديم الدعم والإرشاد داخل الصالة ، بما يعكس مستوى الجاهزية التنظيمية للمطار وحرص إيركايرو على تقديم تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.