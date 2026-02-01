العالمي للفتوى يكشف كيفية تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها

كشف الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن تفاصيل جديدة بشأن تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها حال الطلاق أو الوفاة قبل تقسيم التركة.

وأضاف الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قررت وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأن معيارُ التفاضل بين الجنسين يقتصر على الكفاءة والإتقان لا على اختلاف الجنس.

وتابع الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ذهبت أيضا إلى التأكيد على إعطاء المرأة حَقَّها في الميراث الشرعي ورفضِ المساس بنصيبِها ورفض الدعوات التي تنادي بالمساواةِ المُطلَقة بين الرجالِ والنِّساء لأنَّها تخالفُ النُّصوص القطعيَّة، وأنه لا يحقُّ للوليِّ منع تزويج المرأة برجلٍ كفء ترضاه إذا لم يكن للمنعِ سببٌ مقبول، وللقاضي إذا رُفع إليه أمرها أنْ يزوِّجها.