انفجار أنبوبة.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق بمصنع حلوى بشبرا الخيمة
حالات قطع المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات.. تعرف عليها
وزير النواب ينصح بالاستخدام الحاسوب المراقب من قبل الأسرة لتنمية الذكاء لدى الأطفال
خناقة أثناء العزاء تثير الجدل.. أبرز أزمات القراء أمام الرأي العام وواجهتها النقابة
المجر تفوز بذهبية الفرق للناشئين والناشئات باليوم الأخير لكأس العالم لسيف المبارزة
كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل
مد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر
مؤتمر الخطاب الديني بالأزهر يؤكدون أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي بحقوق المرأة
منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان
الأهلي يتقدم بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته
مفتي الجمهورية: نولي اهتماما بالغا بمكافحة الإرهاب عبر بناء الوعي وتصحيح المفاهيم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

العالمي للفتوى يكشف كيفية تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها

الأزهر الشريف
عادل نصار

كشف الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن تفاصيل جديدة بشأن تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها حال الطلاق أو الوفاة قبل تقسيم التركة.

وأضاف الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قررت وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وأن معيارُ التفاضل بين الجنسين يقتصر على الكفاءة والإتقان لا على اختلاف الجنس.

وتابع الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ذهبت أيضا إلى التأكيد على إعطاء المرأة حَقَّها في الميراث الشرعي ورفضِ المساس بنصيبِها ورفض الدعوات التي تنادي بالمساواةِ المُطلَقة بين الرجالِ والنِّساء لأنَّها تخالفُ النُّصوص القطعيَّة، وأنه لا يحقُّ للوليِّ منع تزويج المرأة برجلٍ كفء ترضاه إذا لم يكن للمنعِ سببٌ مقبول، وللقاضي إذا رُفع إليه أمرها أنْ يزوِّجها.

العالمي للفتوى مركز الأزهر الأزهر الدكتور أسامة الحديدي

العالمي للفتوى يكشف كيفية تعويض الزوجة المشاركة في تنمية ثروة زوجها

القط: الأكاديمية العسكرية من أعظم مشروعات الرئيس السيسي

حقيقة نقل المقابر والتراكيب الأثرية في تطوير السيدة عائشة

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. افتتاح استوديو النشرات المطوّر

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

