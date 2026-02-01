بمشاركة 76 طالبًا.. انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة حفظ القرآن بجنوب سيناء

انطلقت، اليوم "الأحد"، فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحفظ القرآن الكريم، وذلك بمقر الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، تحت رعاية الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف.

وقال الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن المسابقة بدأت مرحلتها الثانية عقب الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تقدم لها 350 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، جرى تصفيتهم إلى 160 مشاركًا، تمهيدًا لاختيار 19 من الأوائل للتصعيد والمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، في تصريح اليوم، أن المسابقة تُجرى بمنتهى الشفافية، ويتم توثيقها وتصويرها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، لضمان النزاهة الكاملة وحصول كل متسابق على الدرجة والمركز المستحقين.

وأشار إلى أن المسابقة تُقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبه، أكد الشيخ عبد المنعم زكريا، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أن التقديم للمسابقة تم عبر البوابة الإلكترونية للإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، حيث تقدم للمشاركة بجنوب سيناء 350 متسابقًا من مختلف المراحل الدراسية خلال المرحلة الأولى، حضر منهم الاختبارات 160 مشتركًا، ونجح 76 طالبًا وطالبة، حصلوا على درجات تراوحت بين 80 و100 درجة، على أن يتم تصفيتهم خلال المرحلة الثانية، التي تُعقد على مدار يومين.

وأوضح أنه سيتم ترشيح الحاصلين على 90 درجة فأكثر للتصفيات النهائية بالمرحلة الثالثة على مستوى الجمهورية.

وقال إن المسابقة تتضمن أربعة مستويات، هي: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مجودًا، مع حفظ متن «الخريدة البهية» في علم التوحيد للإمام أحمد بن محمد الدردير، والمستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث حفظ 20 جزءًا من القرآن الكريم، والمستوى الرابع حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم.

ولفت إلى أن العشرة الأوائل سيحصلون على جوائز مالية قيمة تتجاوز 150 ألف جنيه للمتسابق، كما تمنح الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم جائزة لكل مشارك لم يصل إلى التصفية الثالثة ولم يحصل على مركز، وفقًا لدرجته التي تبدأ من 90 درجة، وتبلغ قيمة الجائزة 1800 جنيه فأكثر.

وأكد أن التقييم يتم بشفافية تامة من خلال التنسيق الإلكتروني، حيث يدخل كل طالب على الموقع باستخدام الرقم القومي المسجل على البوابة (شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي)، لتظهر له الأسئلة مباشرة، مشيرًا إلى أن لجان التحكيم تضم محكمين من خارج منطقة جنوب سيناء الأزهرية، تم اختيارهم على أعلى مستوى من قبل لجنة قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.