مسؤول إيراني ينفي إجراء القوات البحرية للحرس الثوري مناورات عسكرية في مضيق هرمز

نفى مسؤول إيراني وجود أي خطط لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لإجراء مناورات عسكرية أو تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز.





ويأتي ذلك خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية. وقال المسؤول في تصريح لوكالة رويترز إن "الحرس الثوري لم يضع أي خطة لإجراء تدريبات عسكرية في مضيق هرمز، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن"، مؤكدا أن الأنباء المتداولة "لا تعدو كونها تقارير إعلامية غير دقيقة".





وكانت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية قد أفادت، يوم الخميس الماضي بأن القوات البحرية للحرس الثوري تعتزم تنفيذ مناورات عسكرية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير، وهو ما أثار اهتماما واسعا في الأوساط الإقليمية والدولية نظرا لحساسية المنطقة.





وفي وقت سابق، حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إيران من تداعيات مناورات بحرية بالذخيرة الحية يعتزم الحرس الثوري تنفيذها في مضيق هرمز بدءا من الأحد، مؤكدة أن أي سلوك غير مهني قد يقود إلى تصعيد خطير في أحد أهم الممرات الملاحية عالميًا.





وشددت سنتكوم على ضرورة تنفيذ التدريبات بطريقة آمنة تحافظ على حرية الملاحة، مشيرة إلى أن المضيق ممر دولي تعبره يوميًا نحو 100 سفينة تجارية ويشكّل شريانًا حيويًا للتجارة الإقليمية.





ورغم إقرارها بحق إيران في العمل ضمن المجالين الجوي والبحري الدوليين، حذرت من الاقتراب غير الآمن من القوات الأمريكية أو السفن التجارية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي ممارسات تهدد السلامة.





وختمت بالتأكيد أن الجيش الأمريكي يمتلك "القوة الأكثر تدريبا وفتكا في العالم" ولن يتهاون في حماية الملاحة والأفراد والمنشآت في المنطقة.