قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني ينفي إجراء القوات البحرية للحرس الثوري مناورات عسكرية في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نفى مسؤول إيراني وجود أي خطط لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لإجراء مناورات عسكرية أو تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز.


 

ويأتي ذلك خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية. وقال المسؤول في تصريح لوكالة رويترز إن "الحرس الثوري لم يضع أي خطة لإجراء تدريبات عسكرية في مضيق هرمز، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن"، مؤكدا أن الأنباء المتداولة "لا تعدو كونها تقارير إعلامية غير دقيقة".


 

وكانت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية قد أفادت، يوم الخميس الماضي بأن القوات البحرية للحرس الثوري تعتزم تنفيذ مناورات عسكرية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير، وهو ما أثار اهتماما واسعا في الأوساط الإقليمية والدولية نظرا لحساسية المنطقة.


 

وفي وقت سابق، حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إيران من تداعيات مناورات بحرية بالذخيرة الحية يعتزم الحرس الثوري تنفيذها في مضيق هرمز بدءا من الأحد، مؤكدة أن أي سلوك غير مهني قد يقود إلى تصعيد خطير في أحد أهم الممرات الملاحية عالميًا.


 

وشددت سنتكوم على ضرورة تنفيذ التدريبات بطريقة آمنة تحافظ على حرية الملاحة، مشيرة إلى أن المضيق ممر دولي تعبره يوميًا نحو 100 سفينة تجارية ويشكّل شريانًا حيويًا للتجارة الإقليمية.


 

ورغم إقرارها بحق إيران في العمل ضمن المجالين الجوي والبحري الدوليين، حذرت من الاقتراب غير الآمن من القوات الأمريكية أو السفن التجارية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي ممارسات تهدد السلامة.


 

وختمت بالتأكيد أن الجيش الأمريكي يمتلك "القوة الأكثر تدريبا وفتكا في العالم" ولن يتهاون في حماية الملاحة والأفراد والمنشآت في المنطقة.

مسؤول إيراني القوات البحرية تدريبات مضيق هرمز الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

حريق

السيطرة على حريق فى مصنع حلوى بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

الحريق

النيران امتدت لطابقين.. تفاصيل حريق مصنع عسلية في شبرا الخيمة

المتهمة

بعد فيديو متداول.. القبض على متسولة في التجمع الأول

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد