البنتاجون ينشر منظومات دفاع جوي في قواعد تمركز القوات الأمريكية قرب إيران

تعزز الولايات المتحدة أنظمة دفاعها الجوي، تحسباً لضربة جوية كبيرة من إيران، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وفقاً للصحيفة، إذا أوعز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتوجيه "ضربة حاسمة" ضد إيران، فقد يُثير ذلك "رداً مناسباً" من إيران، ما يستدعي تعزيز قدرات الدفاع الجوي لحماية إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة وقواتها في المنطقة، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

وتعمل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) على نشر منظومة دفاع صاروخي إضافية من طراز "ثاد"، بالإضافة إلى عدة منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي في القواعد التي تتمركز فيها القوات الأميركية.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مسئولين في الإدارة الأمريكية، أن ضربات واشنطن من غير المرجح أن تحدث في المستقبل القريب.