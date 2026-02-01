فريدة فكري تحصد ذهبيتين في بطولة الجامعات المصرية وتستعد للمشاركة الدولية

واصلت لاعبة الريشة الطائرة فريدة فكري تألقها الرياضي، بعدما نجحت في تمثيل الجامعة البريطانية بصورة مشرفة خلال منافسات بطولة الجامعات المصرية رقم 53، محققة نتائج لافتة تؤكد مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبات الصاعدات في اللعبة.

وتمكنت فريدة فكري، من التتويج بـالمركز الأول في منافسات الفردي، لتحصد الميدالية الذهبية بعد أداء قوي ومستقر على مدار البطولة، كما ساهمت بشكل مؤثر في قيادة فريق الجامعة البريطانية لتحقيق المركز الأول في منافسات الفرق، مضيفة ميدالية ذهبية ثانية إلى رصيدها في البطولة.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى الفني المتقدم للاعبة، إلى جانب ما تتمتع به من التزام وانضباط داخل وخارج الملعب، وهو ما أسهم في تحقيق هذا التفوق اللافت على مستوى بطولات الجامعات المصرية.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، تستعد فريدة فكري خلال الشهر الجاري للسفر والمشاركة في بطولتي أوغندا الدوليتين لفئتي الكبار والشباب، والمقرر إقامتهما في منتصف الشهر الحالي، في إطار خطة الإعداد والاحتكاك الدولي، بهدف رفع المستوى الفني واكتساب خبرات جديدة على الساحة الإفريقية والدولية.

ويأتي هذا الظهور الدولي المرتقب كخطوة مهمة في مسيرة اللاعبة، التي تسعى لمواصلة تمثيل مصر والجامعة البريطانية بصورة مشرفة، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.