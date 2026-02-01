قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
رياضة

فريدة فكري تحصد ذهبيتين في بطولة الجامعات المصرية وتستعد للمشاركة الدولية

فريدة فكري
فريدة فكري
حسام الحارتي

واصلت لاعبة الريشة الطائرة فريدة فكري تألقها الرياضي، بعدما نجحت في تمثيل الجامعة البريطانية بصورة مشرفة خلال منافسات بطولة الجامعات المصرية رقم 53، محققة نتائج لافتة تؤكد مكانتها كواحدة من أبرز اللاعبات الصاعدات في اللعبة.

وتمكنت فريدة فكري، من التتويج بـالمركز الأول في منافسات الفردي، لتحصد الميدالية الذهبية بعد أداء قوي ومستقر على مدار البطولة، كما ساهمت بشكل مؤثر في قيادة فريق الجامعة البريطانية لتحقيق المركز الأول في منافسات الفرق، مضيفة ميدالية ذهبية ثانية إلى رصيدها في البطولة.

ويعكس هذا الإنجاز المستوى الفني المتقدم للاعبة، إلى جانب ما تتمتع به من التزام وانضباط داخل وخارج الملعب، وهو ما أسهم في تحقيق هذا التفوق اللافت على مستوى بطولات الجامعات المصرية.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، تستعد فريدة فكري خلال الشهر الجاري للسفر والمشاركة في بطولتي أوغندا الدوليتين لفئتي الكبار والشباب، والمقرر إقامتهما في منتصف الشهر الحالي، في إطار خطة الإعداد والاحتكاك الدولي، بهدف رفع المستوى الفني واكتساب خبرات جديدة على الساحة الإفريقية والدولية.

ويأتي هذا الظهور الدولي المرتقب كخطوة مهمة في مسيرة اللاعبة، التي تسعى لمواصلة تمثيل مصر والجامعة البريطانية بصورة مشرفة، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

فريدة فكري الجامعة البريطانية بطولة الجامعات المصرية ميدالية ذهبية الساحة الإفريقية

