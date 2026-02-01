كزبرة يكشف عن الإعلان الرسمي لـ مسلسل بيبو

كشف الفنان أحمد بحر، الشهير بـ كزبرة، عن الإعلان الرسمى لمسلسله الجديد الذى يقوم ببطولته ويحمل اسم «بيبو»، المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضانى المقبل 2026.

ونشر أحمد بحر كزبرة الإعلان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهر خلاله ببعض المشاهد الدرامية من المسلسل، وعلق قائلا «الإعلان الرسمى لمسلسل بيبو، يا رب اجعل فى وشنا القبول، تأليف أستاذ تامر محسن، وإخراج أستاذ أحمد شفيق».

https://www.instagram.com/reel/DUNg3JtCEmJ/?igsh=NWExanhvM2F6ZXIw

يقوم أحمد بحر، «كزبرة»، ببطولة مسلسل «بيبو»، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفنى أبرزهم: سيد رجب، هالة صدقى، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وغيرهم.



تدور أحداث المسلسل حول بهجت (بيبو)، وهو شاب فى منتصف العشرينيات، يتسم بالبساطة والطموح الجامح. يعيش بيبو مع والدته فى أحد الأحياء الشعبية، ويضع نصب عينيه هدفاً واحداً: السفر إلى الخارج للهروب من واقع الفقر وبناء حياة تليق بأحلامه.