شاهد.. أول صور لـ «كزبرة» من كواليس تصوير مسلسل «بيبو» استعدادًا لرمضان 2026

انطلقت مؤخرًا كواليس تصوير مسلسل «بيبو» المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2026، حيث تم الكشف عن أول صورة من الكواليس التي جمعت بين الفنان كزبرة (أحمد بحر)، والمنتج محمد السعدي، والمؤلف والمخرج تامر محسن.

ويُعد مسلسل «بيبو» أولى البطولات المطلقة للفنان كزبرة في الدراما التلفزيونية، بعد نجاحاته المتتالية في السينما والأعمال الشبابية، ليخوض من خلال العمل تجربة جديدة ومختلفة على مستوى الدراما الاجتماعية.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، التي تتناول قضايا معاصرة برؤية درامية عميقة، في تعاون فني يجمع كزبرة مع المخرج تامر محسن، المعروف بتقديم أعمال تحمل بعدًا إنسانيًا وبصمة فنية خاصة.

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع حالة الترقب التي تحيط بالتجربة الدرامية الأولى لكزبرة كبطل مطلق، إلى جانب فريق عمل مميز، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في سباق دراما رمضان 2026.