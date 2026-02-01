قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، على الحشد العسكري الأمريكي الكثيف في المنطقة، بالتزامن مع تهديدات واشنطن بشن هجمات على إيران.

واعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري، أحمد وحيدي، أن وجود الأساطيل الأمريكية في المنطقة، ليس جديدا، وهو "جزء من العمليات النفسية التي لا يجب الانتباه لها"، وذلك بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني.

حرب نفسية ضد إيران

وقال وحيدي: إن “الأعداء يسعون لإيجاد أجواء حرب، عبر عمليات نفسية”، وأن "أنشطة البلاد لن تتأثر بهذه المحاولات".

وأشار إلى أن "جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في أعلى مستوياتها، وبمستوى يفوق فترة حرب الـ 12 يوما بين إيران وإسرائيل"، والتي اندلعت في يونيو 2025.

وختم تصريحاته قائلا: "من غير المرجح أن يكرر الأعداء حماقتهم؛ بعد فشلهم في المؤامرات السابقة، ويجب أن تستمر أعمال البلاد في جميع المجالات بقوة وكفاءة".

المفاوضات بين أمريكا و إيران

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: "الخطة هي أن تتحدث إيران معنا، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا فعل شيء، وإلا فسنرى ما سيحدث".

ورداً على تصريح المُحاور، بأن إيران ترغب في التفاوض، لكنها لا ترى أي تقدم في هذا الشأن حاليا؛ قال ترامب: “حسناً، هذا صحيح، لكنهم يتفاوضون، لذا سنرى ما سيحدث،  في المرة الأخيرة التي تفاوضوا فيها، اضطررنا إلى إزالة أسلحتهم النووية، ولم ينجح الأمر، كما تعلمون”. 

من جانب آخر، أعلن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكبير مستشاري المرشد علي خامنئي، مساء السبت، عن إحراز تقدم في صياغة إطار عمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم أجواء التوتر التي تصوّرها وسائل الإعلام.

وكتب لاريجاني، عبر حسابه بمنصة "إكس": "على عكس أجواء الحرب.. هناك تقدم في المفاوضات".

وجاء هذا الإعلان؛ بعد لقاء لاريجاني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ضمن جهود وساطة روسية وتركية؛ لمنع نشوب حرب بين طهران وواشنطن. 

ويأتي ذلك، وسط تحذيرات أمريكية من خلال الرئيس ترامب، الذي هدد بالضرب العسكري؛ إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الجديد، كما طالب بوقف قمع المتظاهرين وفرض قيود إضافية على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم وكلاء إيران في المنطقة.

إيران تستعد للحرب

وفي ذات السياق، تؤكد إيران استعدادها للعودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي، لكنها ترفض التفاوض على كامل إنتاج اليورانيوم المخصب أو برنامج الصواريخ الباليستية تحت التهديد.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدبلوماسية هي الأولوية، وأن أي هجوم على البلاد؛ سيواجه بردّ حازم وقوي.

