نواب إيرانيون يهتفون "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" داخل البرلمان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن عدد من نواب البرلمان الإيراني قاموا بارتداء زي الحرس الثوري، تحت قبة المجلس، مرددين هتافات مناهضة لأمريكا وإسرائيل.

وأظهر فيديو، تداولته وسائل الإعلام الإيرانية، النواب وهم يهتفون داخل المجلس :"الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل"، مشيرين إلى دعمهم للحرس الثوري بعد تصنيفه منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.





ويأتي ذلك وسط توتر كبير بين الدولتين، حيث تشير العديد من التقارير إلى ضربة أمريكية محتملة على إيران في وقت قريب، بزعم القضاء على برنامحها النووي ودعم المتظاهرين داخلها، رغم تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن مفاوضات جادة مع طهران، في ظل انتشار عسكري أمريكي كبير بالشرق الأوسط.





في المقابل أكدت الجمهورية الإسلامية أنها سترد بقوة إذا ما حصل اعتداء على أراضيها، وستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة وإسرائيل. وحذر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم إذا أشعلوا الحرب هذه المرة فإنها ستكون إقليمية".