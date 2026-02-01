قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دور مصري حاسم في حماية غزة.. وأحمد موسى يكشف كواليس المواجهة مع إسرائيل

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا وحاسمًا في إدارة الأزمة الأخيرة مع إسرائيل، مشددًا على أن الموقف المصري الثابت كان صمام أمان حقيقي لحماية الشعب الفلسطيني، ومنع مخططات التهجير القسري.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى، أن القاهرة نجحت في فرض إرادتها السياسية والإنسانية، رغم الضغوط الهائلة، قائلًا : إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن رفضه فتح معبر رفح وعدم السماح بختم جوازات سفر الفلسطينيين، إلا أن الموقف المصري القاطع غيّر المعادلة بالكامل.

وأضاف أن مصر رفضت بشكل صريح أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدًا أن هذا الرفض لم يكن مجرد تصريحات إعلامية، بل موقفًا عمليًا تُرجم على الأرض بفتح المعبر وتسهيل عبور الحالات الإنسانية، في رسالة واضحة بأن أمن غزة من أمن مصر القومي.

وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن أي سيناريو يستهدف إخراج نحو مليوني مواطن من قطاع غزة سيُقابل بموقف مصري صارم، يضع حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه في صدارة الأولويات.

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدء العمل على الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، والذي حقق تفاعلًا واسعًا خلال عرضه بجناح مؤسسة الأهرام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن الجزء الجديد سيتضمن كواليس ومعلومات غير مسبوقة، من شأنها إثارة اهتمام القراء وإشعال النقاش العام.

احمد موسى صدى البلد اسرار الشعب الفلسطيني فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

ترشيحاتنا

عميد معهد الكبد

إنجاز جديد.. اعتماد كامل لمعهد الكبد القومي بالمنوفية من الرقابة الصحية GAHAR

قراءة سورتين في الركعة الواحدة من الصلاة

هل يجوز قراءة سورتين من القرآن في الركعة الواحدة؟.. أمين الإفتاء يجيب

ندوة "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني"

تأكيدا لدورها.. الإفتاء تناقش "المجتمع بين التطرف الديني واللاديني" بمعرض الكتاب

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

المزيد