دور مصري حاسم في حماية غزة.. وأحمد موسى يكشف كواليس المواجهة مع إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا وحاسمًا في إدارة الأزمة الأخيرة مع إسرائيل، مشددًا على أن الموقف المصري الثابت كان صمام أمان حقيقي لحماية الشعب الفلسطيني، ومنع مخططات التهجير القسري.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى، أن القاهرة نجحت في فرض إرادتها السياسية والإنسانية، رغم الضغوط الهائلة، قائلًا : إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن رفضه فتح معبر رفح وعدم السماح بختم جوازات سفر الفلسطينيين، إلا أن الموقف المصري القاطع غيّر المعادلة بالكامل.

وأضاف أن مصر رفضت بشكل صريح أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدًا أن هذا الرفض لم يكن مجرد تصريحات إعلامية، بل موقفًا عمليًا تُرجم على الأرض بفتح المعبر وتسهيل عبور الحالات الإنسانية، في رسالة واضحة بأن أمن غزة من أمن مصر القومي.

وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك فلسطينيين عالقين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن أي سيناريو يستهدف إخراج نحو مليوني مواطن من قطاع غزة سيُقابل بموقف مصري صارم، يضع حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه في صدارة الأولويات.

وفي سياق آخر، أعلن الإعلامي أحمد موسى عن بدء العمل على الجزء الثاني من كتابه «أسرار»، والذي حقق تفاعلًا واسعًا خلال عرضه بجناح مؤسسة الأهرام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن الجزء الجديد سيتضمن كواليس ومعلومات غير مسبوقة، من شأنها إثارة اهتمام القراء وإشعال النقاش العام.