الأوقاف: تنسيق مع التنظيم والإدارة للتعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال

تنسق وزارة الأوقاف مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ للانتهاء من تفاصيل الإعلان عن التعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال، استكمالًا لدفعات سابقة، إطار خطة الوزارة لدعم المساجد بالكفاءات المؤهلة، وتحسين مستوى الخدمات الدعوية والإدارية، والارتقاء بالعمل بما يحقق رسالة المسجد ودوره المجتمعي.

التعاقد مع دفعة جديدة من الأئمة والعمال

تأتي هذه التعاقدات استمرارًا لجهود الوزارة في بناء الإنسان وطنيًّا وأخلاقيًّا وعلميًّا، علمًا بأن اختيار المتقدمين سيكون وفق معايير دقيقة تضمن الكفاءة العلمية، والانضباط الوظيفي، وحسن السيرة.

ومن المقرر الالتزام بالقواعد المنظمة للإعلانات السابقة، مع بعض التعديلات المتعلقة بسن التقدم والمؤهلات المقبولة، بما يدعم حسن أداء العمل الدعوي، ويسهم في تطوير منظومة العمل داخل المساجد.