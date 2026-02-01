أوكرانيا: 12 قتيلا إثر هجوم بطائرة روسية مسيرة على حافلة في دنيبروبتروفسك

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 12 شخصا؛ نتيجة هجوم بطائرة مسيرة روسية، استهدف حافلة في مدينة دنيبروبتروفسك، الواقعة وسط أوكرانيا، وذلك وفق ما نقلته وكالات الأنباء، عن مصادر رسمية أوكرانية.

وجاء هذا الهجوم، في وقت تتصاعد فيه المواجهات بين القوات الأوكرانية والروسية في مختلف الجبهات، وسط استمرار الحرب الأوكرانية – الروسية التي دخلت عامها الثالث دون تسوية واضحة أو هدنة فعالة.

وأوضح بيان رسمي من السلطات الأوكرانية، أن الطائرة المسيرة الروسية استهدفت حافلة كانت تقل مدنيين في أثناء مرورها بأحد شوارع مدينة دنيبروبتروفسك؛ ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، دون أن يُذكر عدد المصابين أو حالتهم الصحية حتى الآن.

وأشاد المسؤولون الأوكرانيون، بسرعة استجابة فرق الطوارئ والإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث؛ لتقديم الإغاثة اللازمة، ونقل المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

من جهتها، حمَّلت الحكومة الأوكرانية، روسيا، المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، ووصفت ما حدث بأنه “جريمة حرب تستهدف المدنيين بصورة مباشرة” في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت كييف إلى أن هذه الهجمات المتكررة على الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، تأتي في سياق محاولة روسيا، الضغط على المجتمع الدولي، وإضعاف الروح المعنوية للشعب الأوكراني، في خضم الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

بدورها، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية أو من الكرملين حول هذا الهجوم، لكن تقارير إعلامية سابقة، تحدثت عن تصاعد استخدام طائرات مسيرة في العمليات العسكرية الروسية داخل العمق الأوكراني، خاصة ضد ما تُسميه روسيا “أهدافاً عسكرية” أو “بنى تحتية حيوية”، رغم الخسائر والأضرار الجانبية التي تسجل ضحايا مدنيين في كثير من الأحيان.

وتأتي هذه الخسائر، في وقت تواصل فيه السلطات الأوكرانية تعزيز دفاعاتها الجوية في المناطق الأكثر عرضة للهجمات؛ في محاولة للحد من الخروقات الجوية، ومنع تسلل الطائرات المسيّرة إلى المدن المحورية في البلاد.

وصرح مسؤولون أوكران، بأنهم يعملون على تنسيق مشترك مع شركاء دوليين، بينهم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ لتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي والأمني في البلاد.

ويبقى ملف الهجمات بطائرات مسيرة، من أبرز أوجه الصراع الحالية بين الجانبين، مع تأثير مباشر على المدنيين والبنى التحتية؛ مما يزيد من الضغط الدولي من أجل إيجاد حلول دبلوماسية لتخفيف حدة القتال وحماية المدنيين.