قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

كوينيجسيج يسكو
كوينيجسيج يسكو
صبري طلبه

كشفت مانسوري، المتخصصة في تعديل السيارات فائقة الأداء والفاخرة، عن أحدث مشاريعها المبنية على طراز كوينيجسيج يسكو، إحدى أبرز سيارات الهايبركار في العالم.

ويأتي هذا العمل ليعكس فلسفة مانسوري القائمة على تقديم تعديلات جريئة تمزج بين التفاصيل الدقيقة والأداء العالي، مع الحفاظ على الجوهر التقني للسيارة السويدية التي تُعرف بأرقامها الاستثنائية في الأداء والتسارع.

كوينيجسيج يسكو 

كوينيجسيج يسكو سيارة نادرة بمكانة استثنائية 

تُعد كوينيجسيج يسكو من أندر السيارات الخارقة عالميًا، إذ يقتصر إنتاجها على عدد محدود لا يتجاوز 125 نسخة فقط، ما يمنحها قيمة عالية بين جامعي السيارات وعشاق الأداء الرياضي والإنتاج المحدود، إلى جانب التقنيات المتقدمة التي تحملها، يضع يسكو ضمن نخبة السيارات الأعلى سعرًا والأكثر تميزًا في عالم السيارات الخارقة، حتى قبل إضافة أي تعديلات خارجية.

كوينيجسيج يسكو وترقيات مانسوري

ركزت مانسوري في مشروعها على تعزيز الطابع الحاد والرياضي للتصميم الخارجي، مع إدخال عناصر مستوحاة من عالم السباقات، حيث حصلت السيارة على ضوء فرامل مركزي مستلهم من سيارات الفورمولا 1، إضافة إلى فتحات تهوية محسّنة حول مداخل الهواء لزيادة الحضور البصري وتحسين الديناميكا الهوائية، كما شملت التعديلات استخدام 17 قطعة مصنوعة من ألياف الكربون.

وامتدت لمسات مانسوري لتشمل شفة كربونية بعرض الغطاء الخلفي بالكامل، مع إضافات خلف أقواس العجلات الأمامية تعزز من مظهر السيارة المنخفض والعريض، واعتمدت مانسوري لونًا كريميًا داكنًا مستوحى من ألوان الصحراء، ليمنح يسكو شخصية مختلفة وغير تقليدية، كما زُوّدت السيارة بجنوط رياضية سوداء بتصميم نجمي ذي أضلاع مزدوجة، مع علب مكابح مطلية بنفس لون الهيكل.

كوينيجسيج يسكو 

القدرات الميكانيكية لسيارة كوينيجسيج يسكو 

تعتمد على محرك V8 ثنائي التيربو قياسي بسعة تقارب 5.0 لترات، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 1280 حصانًا عند استخدام الوقود التقليدي، وترتفع إلى نحو 1600 حصان مع وقود E85، مع عزم دوران يتجاوز 1500 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة متطور من 9 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال حوالي 2.5 ثانية.

سعر كوينيجسيج يسكو 

تقدم كوينيجسيج يسكو بسعر يقترب من 3 ملايين دولار قبل التعديلات.

مانسوري يسكو كوينيجسيج كوينيجسيج يسكو سيارة كوينيجسيج يسكو السيارة كوينيجسيج يسكو سيارة كوينيجسيج يسكو الخارقة سعر سيارة كوينيجسيج يسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

كوينيجسيج يسكو

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

المزيد