كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

كشفت مانسوري، المتخصصة في تعديل السيارات فائقة الأداء والفاخرة، عن أحدث مشاريعها المبنية على طراز كوينيجسيج يسكو، إحدى أبرز سيارات الهايبركار في العالم.

ويأتي هذا العمل ليعكس فلسفة مانسوري القائمة على تقديم تعديلات جريئة تمزج بين التفاصيل الدقيقة والأداء العالي، مع الحفاظ على الجوهر التقني للسيارة السويدية التي تُعرف بأرقامها الاستثنائية في الأداء والتسارع.

كوينيجسيج يسكو

كوينيجسيج يسكو سيارة نادرة بمكانة استثنائية

تُعد كوينيجسيج يسكو من أندر السيارات الخارقة عالميًا، إذ يقتصر إنتاجها على عدد محدود لا يتجاوز 125 نسخة فقط، ما يمنحها قيمة عالية بين جامعي السيارات وعشاق الأداء الرياضي والإنتاج المحدود، إلى جانب التقنيات المتقدمة التي تحملها، يضع يسكو ضمن نخبة السيارات الأعلى سعرًا والأكثر تميزًا في عالم السيارات الخارقة، حتى قبل إضافة أي تعديلات خارجية.

كوينيجسيج يسكو وترقيات مانسوري

ركزت مانسوري في مشروعها على تعزيز الطابع الحاد والرياضي للتصميم الخارجي، مع إدخال عناصر مستوحاة من عالم السباقات، حيث حصلت السيارة على ضوء فرامل مركزي مستلهم من سيارات الفورمولا 1، إضافة إلى فتحات تهوية محسّنة حول مداخل الهواء لزيادة الحضور البصري وتحسين الديناميكا الهوائية، كما شملت التعديلات استخدام 17 قطعة مصنوعة من ألياف الكربون.

وامتدت لمسات مانسوري لتشمل شفة كربونية بعرض الغطاء الخلفي بالكامل، مع إضافات خلف أقواس العجلات الأمامية تعزز من مظهر السيارة المنخفض والعريض، واعتمدت مانسوري لونًا كريميًا داكنًا مستوحى من ألوان الصحراء، ليمنح يسكو شخصية مختلفة وغير تقليدية، كما زُوّدت السيارة بجنوط رياضية سوداء بتصميم نجمي ذي أضلاع مزدوجة، مع علب مكابح مطلية بنفس لون الهيكل.

كوينيجسيج يسكو

القدرات الميكانيكية لسيارة كوينيجسيج يسكو

تعتمد على محرك V8 ثنائي التيربو قياسي بسعة تقارب 5.0 لترات، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 1280 حصانًا عند استخدام الوقود التقليدي، وترتفع إلى نحو 1600 حصان مع وقود E85، مع عزم دوران يتجاوز 1500 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة متطور من 9 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال حوالي 2.5 ثانية.

سعر كوينيجسيج يسكو

تقدم كوينيجسيج يسكو بسعر يقترب من 3 ملايين دولار قبل التعديلات.