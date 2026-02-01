بلا راحة.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة البنك

خاض النادي الأهلي مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، دون راحة بعد وصول البعثة من تنزانيا في وقت مبكر من منتصف ليل اليوم.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز في تنزانيا ، بهدف لمثله في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وعزز الفريق تصدره لقمة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويلتقي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي مساء الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.