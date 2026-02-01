قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الكونفدرالية الإفريقية| تعادل سلبي بين الزمالك والمصري في أول 20دقيقة
اتحاد العاصمة الجزائري يتعادل مع دجوليا المالي ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية
السفير فوزي العشماوي: موعد الضربة الأمريكية ضد طهران غير معلوم
فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بلمسات زايس العالمية.. فيفو تكشف رسميًا عن أسرار كاميرات V70 و V70 Elite

احمد الشريف

كشفت شركة "فيفو"، رسميًا، عن التفاصيل الكاملة لمستشعرات التصوير والألوان الخاصة بسلسلة هواتفها المنتظرة V70، والتي تضم لأول مرة إصدارًا يحمل اسم "V70 Elite". 

وأوضحت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للشركة، وقائمة المواصفات التي نقلها موقع "جي إس إم آرينا"، أن السلسلة الجديدة تعتمد بشكل كلي على شراكتها مع مؤسسة "زايس" الألمانية الرائدة في مجال البصريات؛ لتقديم تجربة تصوير احترافية تناسب المستخدم المصري الباحث عن الجودة الفائقة في توثيق لحظاته اليومية.

ثورة في مستشعرات التصوير الليلي

أكدت الشركة أن هاتف V70 Elite سيأتي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري متطور، بالإضافة إلى كاميرا "تليفوتو" ليلية مخصصة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3 مرات (3x Zoom). 

وأوضحت المواصفات الفنية أن هذه العدسات صُممت خصيصًا لالتقاط صور البورتريه بوضوح عالٍ حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وبتقنية "HDR"؛ لضمان توازن الألوان والظلال بشكل طبيعي يشبه السينما.

ألوان مستوحاة من الطبيعة وتصميم متين

أعلنت "فيفو" عن قائمة الألوان الرسمية للسلسلة الجديدة، حيث سيتوفر هاتف V70 الأساسي بلونين هما "الأحمر الشغوف" و"الأصفر الليموني"، بينما ينفرد إصدار "V70 Elite" بألوان أكثر فخامة تشمل "الأسود القاتم" و"البيج الرملي".

وأشارت التقارير إلى أن الهواتف تعتمد في تصميمها على إطار من "الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات"، مما يمنحها صلابة استثنائية مع مقاومة كاملة للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، لتتحمل أقسى ظروف الاستخدام اليومي.


ذكاء اصطناعي وبطارية ضخمة

أوضحت المصادر أن السلسلة الجديدة ستدعم ميزات تصوير مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل "AI Magic Weather" لتغيير حالة الطقس في الصور و"AI Petal Shower" لإضافة تأثيرات بصرية جمالية.

وكشفت البيانات أن الهاتفين سيعملان ببطارية ضخمة سعة 6500 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 وات، مما يضمن شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي وتوفير طاقة كافية لتشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 40 ساعة متواصلة، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

جهاز حماية المنافسة

حماية المنافسة يوافق على استحواذ «جيرمانيا هولدينجز» على 100% من «رويال أزور»

رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

رجال الأعمال المصريين: 500 مليون دولار استثمارات تركية متوقعة خلال 2026

سعر الذهب في مصر

ظاهرة المغالاة في المهور السبب .. أسعار الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

