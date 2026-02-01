بلمسات زايس العالمية.. فيفو تكشف رسميًا عن أسرار كاميرات V70 و V70 Elite

كشفت شركة "فيفو"، رسميًا، عن التفاصيل الكاملة لمستشعرات التصوير والألوان الخاصة بسلسلة هواتفها المنتظرة V70، والتي تضم لأول مرة إصدارًا يحمل اسم "V70 Elite".

وأوضحت البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للشركة، وقائمة المواصفات التي نقلها موقع "جي إس إم آرينا"، أن السلسلة الجديدة تعتمد بشكل كلي على شراكتها مع مؤسسة "زايس" الألمانية الرائدة في مجال البصريات؛ لتقديم تجربة تصوير احترافية تناسب المستخدم المصري الباحث عن الجودة الفائقة في توثيق لحظاته اليومية.

ثورة في مستشعرات التصوير الليلي

أكدت الشركة أن هاتف V70 Elite سيأتي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري متطور، بالإضافة إلى كاميرا "تليفوتو" ليلية مخصصة بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3 مرات (3x Zoom).

وأوضحت المواصفات الفنية أن هذه العدسات صُممت خصيصًا لالتقاط صور البورتريه بوضوح عالٍ حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وبتقنية "HDR"؛ لضمان توازن الألوان والظلال بشكل طبيعي يشبه السينما.

ألوان مستوحاة من الطبيعة وتصميم متين

أعلنت "فيفو" عن قائمة الألوان الرسمية للسلسلة الجديدة، حيث سيتوفر هاتف V70 الأساسي بلونين هما "الأحمر الشغوف" و"الأصفر الليموني"، بينما ينفرد إصدار "V70 Elite" بألوان أكثر فخامة تشمل "الأسود القاتم" و"البيج الرملي".

وأشارت التقارير إلى أن الهواتف تعتمد في تصميمها على إطار من "الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات"، مما يمنحها صلابة استثنائية مع مقاومة كاملة للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، لتتحمل أقسى ظروف الاستخدام اليومي.



ذكاء اصطناعي وبطارية ضخمة

أوضحت المصادر أن السلسلة الجديدة ستدعم ميزات تصوير مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل "AI Magic Weather" لتغيير حالة الطقس في الصور و"AI Petal Shower" لإضافة تأثيرات بصرية جمالية.

وكشفت البيانات أن الهاتفين سيعملان ببطارية ضخمة سعة 6500 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90 وات، مما يضمن شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي وتوفير طاقة كافية لتشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 40 ساعة متواصلة، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.