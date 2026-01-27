قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

iQOO 15 Ultra يظهر رسميًا في 4 فبراير مع تسريب كامل المواصفات

iQOO 15 Ultra
iQOO 15 Ultra
احمد الشريف

تستعد علامة iQOO التابعة لـ فيفو للكشف رسميًا عن هاتفها الرائد iQOO 15 Ultra في الصين يوم 4 فبراير المقبل، مع تأكيد موعد الإطلاق وتسريب قائمة شبه كاملة بالمواصفات، ما يجعله واحدًا من أبرز هواتف الألعاب المنتظرة هذا العام.

موعد الإطلاق والتوجه العام للهاتف

أكدت الشركة أن حدث الإعلان عن iQOO 15 Ultra سيقام في الصين في 4 فبراير، على أن يرافقه إطلاق سماعات TWS Air3، مع توجيه الهاتف بالأساس للاعبين ومحبي الأداء العالي. 

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيصل لاحقًا إلى أسواق أخرى، مع تركيز قوي على جمهور الألعاب الثقيلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

شاشة كبيرة ومعدل تحديث عالٍ

بحسب المعلومات المسربة، يأتي iQOO 15 Ultra بشاشة مسطحة مقاس 6.85 بوصة من نوع LTPO OLED بدقة 2K، مع معدل تحديث عالٍ يصل حتى 165 هرتز لتقديم تجربة عرض سلسة في الألعاب والتصفح. 

دعم تقنية LTPO يسمح بتغيير تردد التحديث ديناميكيًا لتوفير استهلاك البطارية عند عرض محتوى ثابت.

معالج رائد وذاكرة حتى 24 جيجابايت

الهاتف مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، وهو المعالج الأقوى حاليًا في فئة أندرويد، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 24 جيجابايت رام وسعة تخزين حتى 1 تيرابايت. 

تجعل هذه التركيبة iQOO 15 Ultra مناسبًا للألعاب التنافسية وتعدد المهام، مثل بث الألعاب وتسجيل الشاشة وتشغيل تطبيقات كثيفة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في وقت واحد.

بطارية ضخمة وشحن سريع

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 7400 مللي أمبير تقريبًا، مع دعم شحن سريع بقدرة 100 واط، بينما تُلمح تقارير أخرى لإمكانية وصول الشحن حتى 200 واط في بعض الإصدارات.

تمنح السعة الكبيرة مع الشحن السريع المستخدم ساعات لعب طويلة مع قدرة على إعادة شحن الهاتف في وقت قصير نسبيًا.

كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

في الخلف، يتوقع أن يعتمد iQOO 15 Ultra على إعداد كاميرا ثلاثية، جميعها بدقة 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية واسعة، وأخرى بزاوية عريضة، وثالثة بتقريب بصري (بيريسكوب) لتحسين التصوير البعيد. 

في الأمام، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في ثقب أعلى الشاشة، موجهة لصور السيلفي والبث المباشر.

مزايا اللعب: تبريد نشط وأزرار كتف

يركز الهاتف على تجربة الألعاب بشكل واضح؛ إذ يتضمن مروحة تبريد نشطة مدمجة لتقليل حرارة المعالج أثناء الجلسات الطويلة، إلى جانب تصميم خلفي مستوحى من الخيال العلمي. 

كما يدعم أزرار كتف لمسية بمعدل أخذ عينات (sampling rate) يصل إلى 600 هرتز مع شرائح تحكم مستقلة، لتقديم استجابة سريعة في الألعاب التنافسية مثل PUBG و Call of Duty Mobile.

تصميم وألوان

تذكر التسريبات أن iQOO 15 Ultra سيتوفر على الأقل بلونين رئيسيين بتصميم مستقبلي، مع وحدة كاميرا كبيرة بارزة في الخلف تمنح الهاتف طابعًا قريبًا من أجهزة الألعاب المحمولة. 

ويأتي الهاتف بإطار معدني مع دعم مقاومة محسّنة للعوامل الخارجية وفق معيار مرتفع لمقاومة الغبار ورذاذ الماء في بعض التسريبات.

أهمية الهاتف للمستخدم المصري

بالنظر للمواصفات المسربة، يبدو أن iQOO 15 Ultra يستهدف شريحة اللاعبين والمحترفين الذين يحتاجون لأداء قوي وشاشة سريعة وبطارية كبيرة، وهي فئة باتت تنمو بوضوح في أسواق مثل مصر حيث تنتشر الألعاب التنافسية والـeSports على الهواتف المحمولة. 

ورغم عدم تأكيد التوفر العالمي بعد، إلا أن طرح الهاتف في الصين في 4 فبراير قد يتبعه إطلاق تدريجي في أسواق أخرى خلال 2026

