الأقوى في تاريخ vivo.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه



يُعدّ هاتف iQOO 15 Ultra أحد أكثر الهواتف الرائدة المنتظرة في عام 2026.

وتشير التقارير إلى أنه سيصدر كنسخة محسّنة من هاتف iQOO 15 الحالي.

ويشير منشور جديد على موقع ويبو من قِبل المُسرّب Digital Chat Station إلى أن هاتف 15 Ultra سيُطرح ببطارية وشحن مميزان.

سرعة شحن iQOO 15 Ultra

انتشرت مؤخرًا تقارير تفيد بظهور هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بشاحن بقوة 100 واط على منصة شهادات 3C الصينية وقد أكدت منشورات عديدة من شركة DCS على موقع ويبو أن الهاتف سيدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، إلا أن منشورًا جديدًا على ويبو يشير إلى أنه قد يوفر ضعف سرعة الشحن.

تزعم DCS أن هاتف iQOO 15 Ultra سيُطرح في الصين مطلع فبراير .

ويشير المصدر إلى أنه قد تصل سرعة الشحن في الجهاز إلى 200 واط، ما يجعله متفوقًا على بعض الطرازات الرائدة من العلامة التجارية الأم من حيث قدرة الشحن السريع.

هاتف iQOO 15 Ultra



في السياق نفسه قد كانت آخر مرة قدمت فيها iQOO شحنًا بقوة 200 واط مع هاتف iQOO 11 Pro ، الذي ظهر لأول مرة في عام 2022 ببطارية سعة 4700 مللي أمبير. ومنذ ذلك الحين، زادت العلامة التجارية سعة البطارية مع تقليل سرعات الشحن تدريجيًا إلى 120 واط، ثم إلى 100 واط في هاتف iQOO 15 الأحدث، الذي يحتوي على بطارية سعة 7000 مللي أمبير.

تشير التقارير إلى أن هاتف iQOO 15 Ultra قد يأتي ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير أو أكثر، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الشحن اللاسلكي. ورغم أنه قد يستعير العديد من مواصفاته من هاتف iQOO 15 ، إلا أنه قد يتميز بميزات إضافية مثل مروحة تبريد نشطة وأزرار تحكم مخصصة للألعاب.