قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأقوى في تاريخ vivo.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه

هاتف iQOO 15 Ultra
هاتف iQOO 15 Ultra
لمياء الياسين


يُعدّ هاتف iQOO 15 Ultra أحد أكثر الهواتف الرائدة المنتظرة في عام 2026.

 وتشير التقارير إلى أنه سيصدر كنسخة محسّنة من هاتف iQOO 15 الحالي. 

ويشير منشور جديد على موقع ويبو من قِبل المُسرّب Digital Chat Station إلى أن هاتف 15 Ultra سيُطرح ببطارية وشحن مميزان.

سرعة شحن iQOO 15 Ultra

انتشرت مؤخرًا تقارير تفيد بظهور هاتف iQOO 15 Ultra مزودًا بشاحن بقوة 100 واط على منصة شهادات 3C الصينية وقد أكدت منشورات عديدة من شركة DCS على موقع ويبو أن الهاتف سيدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، إلا أن منشورًا جديدًا على ويبو يشير إلى أنه قد يوفر ضعف سرعة الشحن.

 تزعم DCS أن هاتف iQOO 15 Ultra سيُطرح في الصين مطلع فبراير . 

ويشير المصدر إلى أنه قد تصل سرعة الشحن في الجهاز إلى 200 واط، ما يجعله متفوقًا على بعض الطرازات الرائدة من العلامة التجارية الأم من حيث قدرة الشحن السريع.

هاتف iQOO 15 Ultra 


في السياق نفسه قد كانت آخر مرة قدمت فيها iQOO شحنًا بقوة 200 واط مع هاتف iQOO 11 Pro ، الذي ظهر لأول مرة في عام 2022 ببطارية سعة 4700 مللي أمبير. ومنذ ذلك الحين، زادت العلامة التجارية سعة البطارية مع تقليل سرعات الشحن تدريجيًا إلى 120 واط، ثم إلى 100 واط في هاتف iQOO 15 الأحدث، الذي يحتوي على بطارية سعة 7000 مللي أمبير.

تشير التقارير إلى أن هاتف iQOO 15 Ultra قد يأتي ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير أو أكثر، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الشحن اللاسلكي. ورغم أنه قد يستعير العديد من مواصفاته من هاتف iQOO 15 ، إلا أنه قد يتميز بميزات إضافية مثل مروحة تبريد نشطة وأزرار تحكم مخصصة للألعاب.

هاتف iQOO 15 Ultra الهواتف الرائدة هاتف iQOO 15 هاتف 15 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

"القومي لذوي الإعاقة": مشاركتنا في معرض الكتاب هدفها التمكين الاقتصادي وتعزيز تواجدنا في المجتمع

القومي لذوي الإعاقة يتيح منصة لعرض إبداعات "ذوي الهمم" في معرض الكتاب

وفد وزارة الصحة والسكان

لتبادل الخبرات في المدن الطبية ..وفد من قيادات الصحة يزور تركيا

وفد من إيبارشية ميلانو اللاتينية

مطران الكنيسة اللاتينية يرافق وفدًا من إيبارشية ميلانو في زيارة إلى كنائس مصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد