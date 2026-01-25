iQOO 15 Ultra يدعم أزرار كتف فائقة السرعة بـ600 هرتز

أعلنت فيفو عن هاتف iQOO 15 Ultra الرياضي، الذي يدعم أزرار كتف لمسية بمعدل استجابة 600 هرتز واهتزازات متقدمة، مع رقاقة ألعاب Q3 ومروحة تبريد نشطة لجلسات طويلة دون انخفاض أداء.

تفاصيل أزرار الكتف

تعمل الأزرار اللمسية على الإطار العلوي بشريحتي تحكم مستقلتين لتقليل التأخير، مع تردد 600 هرتز يسجل الضغط بدقة فائقة في ألعاب مثل PUBG Mobile.

تضيف الاهتزازات عبر محرك خطي شعورًا واقعيًا كالأزرار الميكانيكية، مع خوارزمية "مضادة للعرق" للحفاظ على الدقة أثناء الجلسات الطويلة.

مواصفات الأداء الرئيسية

يأتي iQOO 15 Ultra بشريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5، شاشة AMOLED 6.85 إنش بدقة 2K بتردد 144 هرتز، وبطارية 7000 مللي أمبير مع شحن 100 واط سلكي ولا سلكي. ر

تحسن قاقة Q3 المخصصة الرسوميات، بينما المروحة النشطة تمنع السخونة في الألعاب الثقيلة.

جاذبية للاعبي مصر

في مصر، حيث ينمو سوق هواتف الألعاب بنسبة 20% سنويًا، يوفر iQOO بديلاً قويًا لـRed Magic وROG Phone بأسعار متوقعة حول 15-20 ألف جنيه، إطلاق الهاتف سيكون في الصين الشهر القادم، مع توافر إقليمي لاحقًا.