تفاصيل أحدث هاتف من فيفو العالمية

يُعد هاتف vivo X300 Pro خطوة متقدمة في فئة الهواتف الرائدة، حيث يجمع بين أحدث تقنيات التصوير والأداء القوي والتصميم الأنيق. يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا تليفوتو ZEISS APO بدقة 200 ميجابكسل، مع مستشعر Ultra-Sensing HPB وتقنية التثبيت البصري بمعيار CIPA 5.5، ما يضمن صورًا شديدة الوضوح وثباتًا فائقًا حتى في ظروف التصوير الصعبة.

تدعم الكاميرا الرئيسية ZEISS Gimbal-Grade بمستشعر LYT-828 تجربة تصوير قريبة من الرؤية البشرية، بينما توفر الكاميرا الأمامية ZEISS بدقة 50 ميجابكسل صور سيلفي طبيعية بتفاصيل دقيقة. كما يقدم الهاتف أوضاع تصوير احترافية تشمل البورتريه الليلي، والتصوير متعدد الأطوال البؤرية، ووضع Stage Mode 2.0 لتسجيل فيديوهات 4K عالية الجودة.

يعتمد vivo X300 Pro على معالج Dimensity 9500 المتطور بتقنية تصنيع N3P، ليقدم أداءً سلسًا واستجابة فائقة في الاستخدامات المكثفة. ويعمل الهاتف بنظام OriginOS 6 الجديد، الذي يوفر تجربة استخدام ذكية وسريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تكتمل التجربة بشاشة ZEISS Master Color Display بتقنية LTPO وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، إلى جانب بطارية BlueVolt بسعة 6510 مللي أمبير مع شحن سريع 90 واط، ما يجعل X300 Pro هاتفًا متكاملًا يلبي متطلبات المستخدمين الباحثين عن الأداء والابتكار.