بأقوى معالج وشحن يدوم لساعات .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تقترب سلسلة هواتف Vivo V70 من إطلاقها العالمي. وتشير التقارير إلى أن الشركة ستتبع هذه المرة نهجاً مزدوجاً، حيث تخطط لإطلاق طرازات منفصلة للسوق الهندية والسوق العالمية.

قبل إطلاقه الرسمي، حصل هاتف Vivo V70 FE مؤخرًا على شهادة اعتماد والآن، ظهر الجهاز أيضًا على منصة Geekbench، وتشير القائمة إلى أن الهاتف يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7300 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت.

بحسب موقع Geekbench، من المرجح أن يعمل الهاتف بنظام Android 16 فور إخراجه من العلبة. وفي سياق منفصل، من المتوقع أن يدعم هاتف Vivo V70 FE الشحن السريع بقوة 90 واط .إلى جانب ذلك، لا تزال التفاصيل قليلة في الوقت الحالي، على الرغم من أنه من المتوقع ظهور المزيد من المعلومات مع اقتراب موعد الإطلاق.



أما بالنسبة للهواتف المتبقية، فتشير الشائعات إلى أن هاتف Vivo V70 Elite سيحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 8s من الجيل الثالث، بينما قد يعمل هاتف Vivo V70 القياسي بمعالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع. أما هاتف Vivo V70 Lite، فلا يزال غامضاً إلى حد ما في هذه المرحلة.

من المتوقع أن تُطلق شركة فيفو هاتفي V70 بحلول منتصف فبراير. وقد يتراوح سعر الجهازين بين 45,000 روبية (حوالي 500 دولار أمريكي) و55,000 روبية (حوالي 610 دولارات أمريكية).

قد نشهد الإطلاق العالمي لهاتفي Vivo V70 FE وVivo V70 Lite قريبًا.