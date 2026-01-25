بمزايا لم يسبق لها مثيل.. «فيفو» تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هواتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Vivo V70 والمتوقع إطلاقها الشهر المقبل، وتضم طرازين هما Vivo V70 و Vivo V70 Elite وقد أُدرج الطراز الأخير مؤخرًا

مواصفات هاتف Vivo V70 / V70 Elite

أما عن أبرز مواصفات هواتف فيفو فيأتي كلا من هاتفي V70 وV70 Elite بوحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل بثلاث عدسات مرتبة بشكل متناظر يشبه تصميم هواتف آيفون.

أما في الواجهة الأمامية، فيُقال إن الهاتفين يحتويان على فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية مع حواف ضيقة للغاية.

أما بالنسبة للألوان، فسيكون هاتف Vivo V70 متوفرًا باللون الأحمر الناري والأصفر الليموني، بينما قد يأتي الإصدار Elite باللون الأحمر الناري والبيج الرملي والأسود.

سيحتوي الهاتفان أيضاً على معالجات مختلفة. يُشاع أن هاتف V70 Elite سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الثالث ، بينما من المتوقع أن يعمل الطراز القياسي بمعالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع .

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين بشاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

هواتف فيفو

ميزات هاتفي Vivo V70 / V70 Elite

فيما يتعلق بالكاميرات، يُقال إن كلا الطرازين مزودان بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تقريب من علامة زايس التجارية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. ومن المتوقع أن يوفر معالجة البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزات مثل وضع تصوير بورتريه مهرجان هولي بالذكاء الاصطناعي، ووضع الطقس السحري بالذكاء الاصطناعي، وميزة البركة المتدفقة.

سلسلة هواتف فيفو

قد يأتي كلا الطرازين ببطارية سعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. أما من ناحية البرمجيات، فمن المتوقع أن يأتي هاتفا Vivo V70 وV70 Elite بنظام OriginOS 6 مثبتًا مسبقًا. ويُقال إن نظام التشغيل الجديد سيُقدم ميزات مثل Origin Island وOffice Kit وFlip Cards.