قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي | نصائح وتحذيرات
85 يوما بدون هدف.. هل يعيش محمد صلاح الفصل الأخير في رحلته مع ليفربول ؟
شديد البرودة ليلاً.. حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
علي جمعة: «العفو» ليس ضعفًا بل قوة ومُجاهدة عظيمة ويجعلنا فى محل نظر الله
تفاهم إسرائيلي–أمريكي لفتح معبر رفح… وانتقادات داخل حكومة نتنياهو لضغوط ويتكوف
«طريقة معلّمين وكالة البلح».. تعليق مُثير من عدلي القيعي بشأن الصراع بين الأهلي وبيراميدز
بعد تحذيرات الرئيس من الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.. خبراء يكشفون أخطر تهديدات السوشيال ميديا للأطفال
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمزايا لم يسبق لها مثيل.. «فيفو» تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك أهم مواصفاتها

هواتف فيفو
هواتف فيفو

 إذا كنت تبحث عن هواتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير  في سلسلة هواتف Vivo V70 والمتوقع إطلاقها الشهر المقبل، وتضم طرازين هما Vivo V70 و Vivo V70 Elite  وقد أُدرج الطراز الأخير مؤخرًا 

مواصفات هاتف Vivo V70 / V70 Elite 

أما عن أبرز مواصفات هواتف فيفو  فيأتي كلا من هاتفي V70 وV70 Elite بوحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل بثلاث عدسات مرتبة بشكل متناظر يشبه تصميم هواتف آيفون. 

أما في الواجهة الأمامية، فيُقال إن الهاتفين يحتويان على فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية مع حواف ضيقة للغاية.

أما بالنسبة للألوان، فسيكون هاتف Vivo V70 متوفرًا باللون الأحمر الناري والأصفر الليموني، بينما قد يأتي الإصدار Elite باللون الأحمر الناري والبيج الرملي والأسود.

سيحتوي الهاتفان أيضاً على معالجات مختلفة. يُشاع أن هاتف V70 Elite سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الثالث ، بينما من المتوقع أن يعمل الطراز القياسي بمعالج سنابدراجون 7 من الجيل الرابع .

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين بشاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

هواتف فيفو

ميزات هاتفي Vivo V70 / V70 Elite 

فيما يتعلق بالكاميرات، يُقال إن كلا الطرازين مزودان بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تقريب من علامة زايس التجارية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. ومن المتوقع أن يوفر معالجة البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزات مثل وضع تصوير بورتريه مهرجان هولي بالذكاء الاصطناعي، ووضع الطقس السحري بالذكاء الاصطناعي، وميزة البركة المتدفقة.

سلسلة هواتف فيفو

قد يأتي كلا الطرازين ببطارية سعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. أما من ناحية البرمجيات، فمن المتوقع أن يأتي هاتفا Vivo V70 وV70 Elite بنظام OriginOS 6 مثبتًا مسبقًا. ويُقال إن نظام التشغيل الجديد سيُقدم ميزات مثل Origin Island وOffice Kit وFlip Cards.

هواتف Vivo V70 الهواتف المحمولة الهواتف V70 Elite هاتف Vivo V70 هاتف V70 Elite الجيل الثالث الجيل الرابع شاشة AMOLED

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة شيخ الأزهر

"ثمانون عامًا من الحكمة"… فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة الإمام الأكبر

جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب

إقبال غير مسبوق من الشباب على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

5 رسائل من الأ زهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم

5 رسائل من الأزهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد