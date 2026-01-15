قيمة استثنائية مقابل سعر.. «فيفو» تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | اعرف مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف جدبد بمواصفان رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف V وتشير التقارير إلى أن الشركة تُخطط لإطلاق جهازين قريبًا، وهما V70 وV70 Eliteومن المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين بمستشعرات كاميرا أكبر وتحسينات أفضل في جودة الصور. وقد يكون هناك هاتف ثالث قيد التطوير أيضًا.

تستعد شركة فيفو لإطلاق الجيل الجديد من سلسلة هواتف V قريبًا ولكن الشركة الصينية المصنعة للهواتف تتبع نهجًا مختلفًا هذه المرة فبحسب تقرير من موقع SmartPrix، ستطلق فيفو جهازين هما هاتف V70 القياسي، وطراز V70 Elite الجديد، وقد يُطرح إصدار ثالث باسم FE لاحقًا.

كاميرا Vivo V70 و V70 Elite

بحسب التقرير، تخطط شركة فيفو لتزويد هاتفي V70 وV70 Elite بمستشعرات صور سوني أكبر حجماً هذا العام وستُدمج هذه المستشعرات مع عدسات زايس، مما يُحسّن حساسية الضوء ووضوح الصورة ومن المتوقع أيضاً أن تُدخل فيفو تحسينات على معالجة الصور للحصول على نتائج أفضل وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لإعدادات الكاميرا غير واضحة، إلا أن هاتف Vivo V60 مزود بمستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

مواصفات هاتف V70 Elite

من المتوقع أن يأتي هاتف V70 Elite مزودًا بأقوى معالج كوالكوم على الإطلاق في هواتف سلسلة V، وذلك من حيث الأداء. وكان هاتف V60 يعمل بمعالج سنابدراغون 7 من الجيل الرابع.

رغم أن العديد من التفاصيل لا تزال غير معلنة، إلا أن الشائعات السابقة أشارت إلى أن هاتف Vivo V70 القياسي قد يكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Vivo S50. إذا صحّ ذلك، فسيتضمن شاشة OLED بحجم 6.59 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s من الجيل الثالث، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت.

أما فيما يتعلق بالبرمجيات، فمن المرجح أن يكون هاتفا V70 وV70 Elite أول هاتفين في السلسلة يتم شحنهما بنظام التشغيل OriginOS 6 المبني على نظام Android 16 مثبتًا مسبقًا.

يشير التقرير إلى أن شركة فيفو ستطلق على الأرجح سلسلة هواتف V70 في الهند منتصف فبراير. ومع ذلك، من المتوقع إطلاق جهاز ثالث، يُرجح أن يكون V70 FE، في وقت لاحق من هذا العام.