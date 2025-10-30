قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
بمواصفات رائدة فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هواتف فيفو
هواتف فيفو
لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف شركة فيفو عن هاتفيها الذكيين Vivo S50 وS50 Pro Mini في نوفمبر بالصين . وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن هاتف S50 Pro Mini سيأتي مزودًا بمعالج Dimensity 9400 Plus. إلا أن تسريبًا جديدًا من مصدر موثوق يشير إلى أن الجهاز القادم سيعمل بمعالج Snapdragon 8 من السلسلة 8، كاشفًا عن العديد من التفاصيل الإضافية حول هذا الهاتف الرائد صغير الحجم.

المواصفات الرئيسية لهاتف Vivo S50 Pro Mini
 

يُقال إن هاتف Vivo S50 Pro Mini سيحتوي على شاشة مسطحة مقاس 6.3 بوصة، مما يؤكد استمراره في نهج التصميم المدمج لهاتف S30 Pro Mini. وتشير التقارير إلى أن الشاشة ستوفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتزًا لعرض سلس.
وفقًا لأحدث التسريبات، سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، ليحل محل معالج Dimensity 9400 Plus الذي ترددت شائعات عنه سابقًا . ورغم أن كوالكوم لم تُطلق هذا المعالج رسميًا بعد، إلا أن التفاصيل الأولية تُشير إلى أنه مبني على تقنية 3 نانومتر، ويضم نواة رئيسية بتردد 3.8 جيجاهرتز، ونواة أداء بتردد 3.32 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسوميات Adreno من الجيل التالي.


وتشير التقارير أيضًا إلى أن OnePlus Ace 6 Turbo سيكون أول هاتف ذكي في الصين يظهر لأول مرة بمعالج Snapdragon 8 Gen 5، مما يشير إلى أن S50 Pro Mini يمكن إطلاقه بعد فترة وجيزة منه.
يزعم التسريب أيضًا أن هاتف S50 Pro Mini سيحتوي على بطارية أكبر من بطارية هاتف Vivo X300 بسعة 6040 مللي أمبير/ساعة. أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بثلاث كاميرات، تتضمن عدسة مقربة (Periscope). كما ذكرت تسريبات سابقة كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي.

تشير الشائعات إلى أن هاتف Vivo X300 FE ، المتوقع إطلاقه في الأسواق العالمية ، قد يكون نسخةً مُعادَةَ العلامة التجارية من هاتف Vivo S50 Pro Mini الحصري في الصين. وتشير التقارير الأولية إلى أن الإصدار العالمي قد يُطرح لأول مرة في الربع الأول من عام 2026.

معالج Snapdragon 8 هاتف Vivo S50 Pro Mini ووحدة معالجة رسوميات كاميرا أمامية الهاتف الرائد

